Així és la Roser, la mare de l'Àlex i en Marc Márquez

Montmeló va deixar una escena que explica per si sola la temporada de MotoGP a Catalunya, amb emoció, estratègia i rivalitat fraternal. Al circuit, Àlex Márquez va convertir la pressió en gasolina competitiva i va sostenir un ritme que va marcar la pauta des del principi.
Diumenge va coronar un relat que havia pres forma dissabte, quan Marc va guanyar la sprint després de l'error del seu germà. La sortida va ser elèctrica, el desenllaç contundent i la batalla entre els Márquez va encendre la graderia, que va fregar xifres històriques d'assistència.
I llavors va arribar la imatge que es va tornar inevitable als mòbils: l'abraçada, el ball i les llàgrimes sota el box de Gresini. Darrere dels cascos i les granotes, una dona sostenia el moment amb serenor i orgull contagiós. Era Roser Alentà, la mare que va convertir la celebració en el titular del cap de setmana.
Montmeló consagra Àlex i retarda l'aliró de Marc, amb Bastianini tancant el podi
Àlex es va imposar amb autoritat i va posposar la coronació de Marc, que va acceptar el desenllaç amb un somriure de germà gran. L'italià Enea Bastianini va completar el podi, mentre la graderia catalana vibrava amb un duel que poques vegades ofereix tant d'equilibri competitiu.
Les sensacions ja venien de la sprint, on Marc va arrasar després de la caiguda d'Àlex, sang freda per al campió. El contrast entre dissabte i diumenge va reforçar el guió perfecte: redempció del petit i maduresa del gran, amb el títol encara a l'aire.
Roser Alentà, el nervi serè que va partir el cor entre dos garatges
Mentre Julià Márquez i Gemma Pinto seguien cada volta des del box de Marc, Roser va triar viure la cursa enganxada al 73.Entre crits, abraçades i una llista de reproducció amb “La Morocha”, mare i fill es van marcar un ball que va desfermar la festa. La foto del petó doble, amb Gabriela a un costat i Roser a l'altre, va segellar la postal de la jornada.
Després, a la zona mixta, Roser va definir el dia amb una frase que explica una llar acostumada a l'adrenalina. “Soc la mare més feliç del món”, va dir, i va rematar que Marc “va fer de germà gran” tancant files a la celebració. L'emoció aquella tarda va ser tan nítida com el cronòmetre.
La mare que pateix, aconsella i mana parar quan toca: el retrat fora de focus
Roser no és un personatge ornamental, sinó una àncora que equilibra la tensió de cada diumenge. En entrevistes recents ha admès que les curses li resulten “agonitzants”, que de vegades prefereix patir a distància i que el telèfon amb els seus fills no descansa. El seu paper combina afecte, disciplina i aquell humor que descongestiona els paddocks.
La biografia també ajuda a comprendre el seu temple. Nascuda a Bell-lloc d'Urgell, va treballar com a administrativa en una empresa de transports de Cervera abans de bolcar-se en la formació esportiva dels seus fills. Aquells sacrificis, juntament amb Julià, expliquen per què cada podi se celebra com una petita victòria familiar.
Una família mediàtica amb regles clares: respecte, discreció i celebracions amb ritme
El clan ha après a conviure amb focus, rumors i l'interès per les seves parelles, sense convertir la intimitat en espectacle permanent. Gemma acompanya Marc amb perfil propi i Gabriela, especialista en màrqueting, suma naturalitat als dies grans d'Àlex. L'escena de Montmeló va mostrar afecte, complicitat i límits, una combinació poc freqüent a l'elit.