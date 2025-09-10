Logo xcatalunya.cat
Dona rossa amb expressió de sorpresa i un símbol d’exclamació vermell al seu costat sobre fons fosc
La part més personal d'Afra Blanco | Atresmedia
Gent

Afra Blanco, l'economista de 38 anys que va trobar l'amor al plató de La Sexta

Afra Blanco, habitual als debats televisius, s'hauria enamorat d'un periodista conegut als platós de La Sexta

Imatge d'autor de Daniel H. Marín
per Daniel H. Marín

Afra Blanco s'ha guanyat un lloc destacat a la televisió pel seu compromís sindical i la seva defensa ferma dels drets laborals. Amb 38 anys i una llarga trajectòria lligada a UGT, l'economista s'ha convertit en una veu habitual en programes com Al Rojo Vivo.

El seu caràcter combatiu i la seva capacitat per moure's en entorns de debat li han valgut el respecte tant de companys com d'espectadors. Però més enllà del focus, Afra també protagonitza ara una història personal que ha començat a transcendir l'àmbit professional.

Dona rossa amb jaqueta verda parlant en un programa de televisió
Afra Blanco està guanyant notorietat a la televisió | Atresmedia

Afra Blanco i Antonio Pérez Lobato es van enamorar a La Sexta

Segons va publicar recentment El Debate, la col·laboradora manté una relació sentimental amb el periodista econòmic Antonio Pérez Lobato, company de professió. No obstant això, tots dos han preferit mantenir un perfil baix.

Però sigui com sigui, el seu vincle ja no passa desapercebut entre aquells que els envolten. La complicitat entre tots dos, lluny de les càmeres, ha començat a veure's amb més naturalitat. Antonio, amb una carrera més discreta, treballa a La Sexta des de fa més d'una dècada.

Llicenciat en Periodisme per la Universidad Complutense de Madrid, va ser corresponsal a Londres durant la crisi financera. A més, ha treballat en diferents àrees com política, tribunals i economia.

Home de cabell curt i barba lleugera parlant en un programa de televisió amb micròfon a la solapa i fons desenfocat
El periodista Antonio Pérez Lobato | La Sexta

A les xarxes, es defineix amb humor com l'"umpa lumpa" de la redacció, reflectint el seu estil proper i sense pretensions. El que va començar com una connexió professional sembla haver-se transformat en una relació sòlida i quotidiana.

Una relació molt consolidada

Segons la mateixa publicació, és habitual veure la parella passejant per la zona de Puerta de Toledo. Allà, Antonio recull el seu fill, nascut d'una relació anterior. En diverses ocasions, Afra l'ha acompanyat.

"Passegen com una parella més, còmplices i encaramel·lats, fent-se petons en públic", recull El Debate citant una font propera. La seva presència en moments del dia a dia suggereix una implicació que va més enllà del romanç inicial.

Dona rossa amb els cabells solts i ondulats portant un vestit vermell, parlant en un estudi de televisió amb fons fosc
L'economista està en boca de tothom | Atresmedia

Lluny del soroll dels platós, Afra i Antonio sembla que han trobat un espai propi, on la rutina i la companyia pesen més que els focus del directe. Una relació que, sense escarafalls, parla d'estabilitat i afecte sincer.

Afra Blanco i Antonio Pérez Lobato han trobat en la seva relació un espai privat lluny del soroll mediàtic. Sense declaracions públiques, la seva complicitat i gestos quotidians deixen clar que el seu vincle és real i estable.

