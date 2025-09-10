Ni Alexia Putellas ni Aitana Bonmatí: La jugadora del Barça que ha sorprès

El FC Barcelona femení ha començat la temporada sota un clima d'incertesa marcat per les nombroses baixes acumulades. La marxa de jugadores clau i un mercat amb només un reforç han encès senyals d'alarma a l'entorn culer. Tanmateix, els primers partits de lliga han mostrat un equip enèrgic, dominant i amb capacitat per reinventar-se enmig de les dificultats.
La portuguesa Kika Nazareth va arribar al segon curs al Barça amb la pressió de millorar el seu irregular debut. El final del curs passat va estar condicionat per una important lesió de turmell, fet que generava interrogants sobre la seva capacitat per respondre en un equip exigent. Tot i això, durant l'estiu va declarar que aquesta seria la seva temporada, i en només dues jornades ha començat a confirmar les seves paraules. Conscient de l'oportunitat, ha mostrat ambició, determinació i una notable capacitat d'adaptació.
De suplent a titular: resposta immediata en un onze ple d'estrelles
En l'estrena de lliga contra l'Alhama, Pere Romeu la va situar a la banqueta, però, així i tot, va deixar empremta en només 22 minuts amb una assistència a Clàudia Pina. En la segona jornada, davant l'Athletic Club, va rebre la confiança del míster per ocupar el lloc d'Alexia Putellas al centre del camp al costat de Patri Guijarro i Aitana. Lluny d'acusar la pressió, va signar una actuació convincent amb dues assistències i una influència constant en el joc.
Dades que confirmen el salt de qualitat en el seu rendiment immediat
Les estadístiques registrades a Bilbao van reflectir la transcendència de la seva participació. En 57 minuts va acumular 58 tocs, 88 % d'encert en la passada, quatre passades clau i sis duels guanyats de dotze. A més, va fabricar tres ocasions clares i dues d'elles van acabar en gol, totes dues culminades per Pajor després de combinacions ràpides que van desarmar la defensa de l'Athletic. La capacitat de generar avantatges amb mobilitat i precisió la posiciona com una peça valuosa en l'engranatge blaugrana.
Més enllà dels seus números, Nazareth està conquerint l'afició pel seu caràcter proper i la seva integració cultural. Encara que relativament acabada d'arribar de Portugal, ha demostrat voluntat de connectar amb Catalunya, atrevint-se fins i tot a respondre en català en entrevistes. Aquest detall l'està convertint en una de les jugadores més estimades del vestidor, i la seva energia al camp multiplica aquest efecte d'identificació a la graderia.
Horitzó immediat en una temporada marcada per l'exigència europea
El Barça afronta setmanes d'alta exigència amb compromisos a la lliga i la Champions que posaran a prova la solidesa de l'equip. El tècnic confia a recuperar lesionades, però mentrestant futbolistes com Kika Nazareth estan assumint un rol protagonista. Si manté aquesta progressió, pot convertir-se en una alternativa real a les estrelles, oferint profunditat i frescor en un centre del camp que necessita solucions. El repte ara exigeix sostenir el seu impacte en partits de màxima exigència continental.