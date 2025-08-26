Un mític porter de l'Oviedo esclata contra Vinícius: 'Té...'

Vinicius va tornar a ser protagonista en un partit del Real Madrid, tot i que només va disputar mitja hora a Oviedo. La visita al Carlos Tartiere, que tornava a l’elit després de vint-i-quatre anys, va acabar amb una victòria clara dels blancs, però també amb polèmica al voltant de l’extrem brasiler.
Una suplència inesperada i un impacte immediat al camp
Xabi Alonso va sorprendre deixant Vinicius a la banqueta, que va entrar al minut 63 amb 0-1 al marcador. La seva presència va canviar el ritme ofensiu del Real Madrid, ja que va assistir Mbappé en el segon gol i va tancar el partit amb el tercer a l’afegit. La seva contribució va ser decisiva per assegurar el triomf, tot i que l’atenció va acabar centrada en els seus gestos i reaccions.
Durant aquella mitja hora, el brasiler va acumular diversos episodis controvertits. Va simular un penal que li va costar una groga, va celebrar de manera tensa un gol i es va encarar amb la graderia, que li va dedicar un “tonto, tonto”. Fins i tot va fer el gest de “a Segona” cap als aficionats carbayons, que van omplir l’estadi per viure el retorn de l’Oviedo a la Primera Divisió.
Esteban Suárez assenyala un problema de comportament
Les accions de Vinicius no van passar desapercebudes i van ser analitzades en diferents programes esportius després del partit. L’exporter del Real Oviedo, Esteban Suárez, va mostrar una opinió taxativa al programa Radioestadio Noche. Per a ell, el que es va viure al Tartiere no tenia justificació possible.
“Vinicius té un problema social. Juga per primera vegada al Tartiere i aconsegueix que li xiulin 30.000 persones. No ha jugat mai aquí i li diu a la gent que ‘a Segona’”, va afirmar amb rotunditat l’exporter. Les seves paraules reflecteixen el malestar que va generar l’actitud del brasiler en una jornada que havia de ser històrica per al conjunt asturià. El retorn a Primera Divisió, després de més de dues dècades, va quedar enterbolit per un enfrontament que ningú no esperava.
Entre el talent i la polèmica constant
El cas de Vinicius continua dividint el futbol espanyol. La seva capacitat per marcar diferències al camp és inqüestionable, però el seu caràcter el converteix en focus habitual de polèmiques. A Oviedo, va passar de ser suplent inesperat a heroi golejador i alhora a ser el dolent per a l’afició rival.
Xabi Alonso haurà de gestionar aquesta dualitat al vestidor. El brasiler aporta desequilibri i gol, però també genera situacions que alteren la calma als partits. La seva frase final després del partit, publicada a les xarxes socials, resumeix perfectament la seva postura: “Jo soc així”. Amb dues victòries a les dues primeres jornades, el Madrid de Xabi Alonso arrenca amb solidesa a LaLiga. Mbappé lidera en l’àmbit esportiu amb gols, mentre que el debat sobre Vinicius ocupa titulars fora de la gespa.
A Oviedo, el resultat va ser contundent i va reforçar l’equip blanc, però la polèmica amb l’atacant brasiler torna a demostrar que la seva figura transcendeix el futbolístic. Ni tan sols en un escenari nou com el Carlos Tartiere, ple d’il·lusió pel retorn de l’equip, va aconseguir escapar de la controvèrsia.