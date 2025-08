El lapsus d'Enrique Cerezo convertir en mem: Marc Pubill no sap a on ficar-se

per Joan Grimal

Enrique Cerezo, president de l'Atlético de Madrid, ha tornat a ser protagonista d'un moment involuntari però viral durant la presentació oficial d'un dels nous fitxatges del club matalasser, el jove lateral Marc Pubill. El que havia de ser una jornada de celebració per al jugador es va convertir en tendència per un error inesperat.

Durant el seu discurs a l'acte de presentació, el veterà president de 77 anys va cometre una relliscada que no va passar desapercebuda pels mitjans ni per les xarxes socials. En referir-se als èxits esportius de Pubill, va assegurar que el jugador havia conquerit “la medalla d'or als Jocs Paralímpics de París 2024”, una frase que va generar confusió immediata a la sala de premsa.

Dels Jocs Olímpics… als Paralímpics

L'error, per descomptat, va ser un simple lapsus lingüístic: Marc Pubill va formar part de la selecció espanyola sub-21 que va aconseguir la medalla d'or als Jocs Olímpics de París, no als Jocs Paralímpics. Però Cerezo, sense adonar-se de la relliscada, va continuar amb naturalitat la seva intervenció, lloant el potencial del jugador i assegurant que “està fent un pas molt important en la seva carrera”.

| Atlético de Madrid, XCatalunya, Enrique Cerezo

Els assistents a l'acte amb prou feines van poder dissimular el murmuri i els somriures que va generar l'equívoc, que pocs minuts després ja circulava per les xarxes socials, acompanyat de vídeos, mems i reaccions que el van convertir en un dels temes del dia a l'univers futbolístic espanyol.

La resposta de Pubill i l'entusiasme per l'Atleti

Més enllà del lapsus, la presentació va transcórrer amb normalitat. Marc Pubill, de 22 anys, va mostrar el seu entusiasme per vestir la samarreta de l'Atlético de Madrid. “Tenia més opcions, però quan va sorgir l'Atleti, només volia venir aquí. És un somni i una gran oportunitat”, va declarar el defensor, que arriba per reforçar el lateral dret de l'equip dirigit per Diego Pablo Simeone.

| Atlético de Madrid

El fitxatge de Pubill forma part d'una onada d'incorporacions del club madrileny en aquest mercat d'estiu. Juntament amb ell, també va ser presentat Dávid Hancko, completant així una setmana carregada de moviments al Metropolitano. Pubill es va mostrar serè davant la premsa i no va fer cap referència a la relliscada del president.

Cerezo i els seus moments virals

No és la primera vegada que Enrique Cerezo protagonitza un moment d'aquest tipus El dirigent matalasser, conegut pel seu bon humor i estil proper, ha estat protagonista en el passat de declaracions peculiars, lapsus o frases espontànies que han acabat viralitzant-se.

Les xarxes s'han pres el moment amb humor i sense crítiques excessives, considerant el context i el to distès de la presentació. Fins i tot alguns aficionats van recordar amb afecte altres “Cerezo-moments” similars, en què el president es va mostrar tal com és: directe, espontani i, de vegades, propens a les relliscades.

L'Atleti confia en Pubill

Des del club, la confiança en el nou fitxatge és total. Pubill ha estat seguit durant mesos per la direcció esportiva, que valora la seva projecció, la seva capacitat física i el seu compromís. Format a les categories inferiors de l'Espanyol i amb experiència a Primera amb l'Almería, el català espera fer un salt de qualitat en la seva carrera.

Enrique Cerezo va concloure l'acte amb paraules d'ànim: “Pubill, estem segurs que donaràs moltes alegries a aquesta afició. Et desitgem molta sort en aquesta nova etapa” I encara que el discurs no va ser perfecte, el missatge de benvinguda va ser clar. Al cap i a la fi, l'important és el suport institucional… fins i tot amb lapsus inclosos.