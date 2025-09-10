Hansi Flick no li treu l’ull a un jugador, pla de futur: il·lusiona el Barça

El Barça ha convertit la seva pedrera en un motor inesgotable de talent. Any rere any, La Masia produeix jugadors que acaben reforçant el primer equip com si fossin autèntics fitxatges estratègics. El model de formació continua projectant grans promeses, i aquests dies un nom ha emergit amb força en un torneig internacional que mesura els millors juvenils del planeta.
El Juvenil B del Barça participa en el Mundial de Clubs i ja ha fet història classificant-se per a la final de dimecres a Còrdova. L'equip dirigit per Cesc Bosch va superar el Corinthians als quarts i el Palmeiras a les semifinals, totes dues vegades després d'empatar 2-2 i resoldre als penals per 4 a 2. A la penúltima ronda va aparèixer amb llum pròpia Iu Martínez, que va signar un doblet decisiu a la primera part per encarrilar el duel.
Iu Martínez pertany a la generació de 2009, una de les més prometedores de la pedrera, i aquesta temporada ha fet el salt des del Cadet A al Juvenil B. Nascut a Súria, va arribar a La Masia després de formar-se al Súria FC i al Gimnàstic Manresa. Extrem vertical, amb bon xut i capacitat de ruptura, ha estat un dels noms més seguits pels tècnics durant aquest torneig. Davant el Palmeiras va marcar primer amb una desmarcada a l'espai i després caçant un rebuig amb sang freda dins l'àrea.
Els seus registres previs no apuntaven a ser protagonista, ja que fins aleshores no havia marcat al campionat. Tanmateix, la semifinal el va consagrar com a heroi inesperat i va atreure l'atenció de Hansi Flick, que observa el torneig amb interès. L'entrenador alemany no li treu l'ull a un noi que considera futurible per al primer equip. Tot i això, tot al seu temps.
El Barça busca el seu primer títol i avalua el seu futur immediat
La final de dimecres davant Racing d'Avellaneda, que va eliminar el Real Madrid, serà una oportunitat històrica per al club. Mai ha guanyat aquest torneig, tot i que ja ha estat tres vegades subcampió. Aconseguir-ho suposaria un èxit col·lectiu i un aparador individual per a jugadors com Pol Mancheño, màxim golejador, o Gerard Sala, decisiu a les tandes. Tanmateix, la irrupció d'Iu Martínez ha canviat la narrativa, situant-lo com la gran novetat.
Flick segueix molt de prop l'evolució dels joves perquè el Barça ha d'anticipar relleus naturals. La política econòmica obliga a reduir fitxatges milionaris i confiar en la pedrera com a solució competitiva. La generació de 2009 apunta a ser referència en pocs anys, i dins d'aquest grup, Iu Martínez ha demostrat capacitat per aparèixer en moments de màxima exigència.
El repte immediat és conquerir un títol inèdit i consolidar sensacions. El repte a mitjà termini serà continuar creixent a La Masia i demostrar que pot escalar cap a categories superiors. Per al primer equip, tenir un extrem de 16 anys que ja rendeix en contextos internacionals és un motiu d'il·lusió que reforça l'aposta formativa.