L'atac surrealista del Reial Madrid a LaLiga: 'El campionat comença...'

per Iker Silvosa

El futbol espanyol arrenca la temporada 2025/26 en un clima de màxima tensió. El que hauria de ser un estiu d'il·lusió i fitxatges s'ha vist enfosquit per una nova batalla institucional. El Real Madrid ha posat el ventilador mediàtic en marxa i les acusacions contra LaLiga han elevat el debat a un nou nivell. Els blancs, ferits després de la negativa a ajornar el seu debut a Pamplona, han decidit colpejar primer i amb força.

El Real Madrid acusa LaLiga i la RFEF de manipular la competició des del seu propi canal

El que va començar com una petició formal d'ajornament s'ha transformat en un incendi. Real Madrid Televisión ha denunciat obertament que la Lliga arrenca "distorsionada, manipulada i sense igualtat de condicions". El motiu: el club va sol·licitar moure el primer partit davant Osasuna, al·legant que la plantilla torna del Mundial de Clubs sense el descans mínim que recomana la medicina esportiva.

Segons la versió madridista, la sol·licitud va ser presentada el 9 de juliol i la resposta va arribar l'últim dia de mes, massa tard per planificar qualsevol alternativa. La televisió blanca acusa els organismes federatius i LaLiga d'aplicar el reglament de manera inflexible, assegurant que "el sentit comú va ser ignorat completament". La polèmica s'accentua quan el comunicat assenyala directament Javier Tebas i Rafael Louzán, a qui assenyalen per influir en les decisions i "mirar cap a una altra banda".

El Real Madrid adverteix que un punt perdut a l'agost pot ser decisiu al maig i acusa LaLiga de condicionar tota la campanya per manca de sensibilitat envers la salut dels seus futbolistes.

L'escàndol del CTA i el paper de Chema Alonso reaviven la sospita sobre l'arbitratge

No és un estiu qualsevol als despatxos. El nomenament de Chema Alonso, reconegut seguidor madridista i nou membre del Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha desfermat un huracà de crítiques des d'altres clubs i aficions. La paradoxa és evident: mentre al carrer s'acusa el Real Madrid d'influir en les decisions arbitrals, des del club de Chamartín ara es posa en dubte la integritat del campionat.

Aquesta doble vara de mesurar no ha passat desapercebuda per a l'opinió pública ni per a la directiva de LaLiga. El soroll mediàtic creix i cada pas en la batalla Madrid-LaLiga-RFEF s'interpreta amb lupa. El club blanc insisteix en la "manipulació" del calendari i exigeix una revisió profunda del sistema de repartiment d'esforços i descansos després de competicions internacionals.

Javier Tebas respon amb duresa i converteix el conflicte en un encreuament personal

La reacció de Javier Tebas no es va fer esperar. El president de LaLiga, habitual a les trinxeres del debat futbolístic, va publicar un extens escrit a la xarxa social X. Adreçant-se a Miguel García Caba, jurista i exdirectiu amb passat al Real Madrid i la RFEF, Tebas va ironitzar sobre la flexibilitat del reglament i va qüestionar la integritat dels qui, segons ell, busquen doblegar les normes segons convingui.

Tebas recorda que la relació institucional amb el Real Madrid està marcada per denúncies, querelles i intents d'inhabilitació. A més, apunta que altres grans clubs europeus, com el Chelsea o el PSG, tampoc han rebut un tracte especial per part de les seves lligues tot i finalitzar la temporada més tard. El president defensa que l'aplicació del reglament ha estat impecable, negant qualsevol animadversió.

El xoc de postures s'agreuja quan Tebas insinua que en altres èpoques sí s'interpretava el reglament a gust del "ser superior", alimentant encara més la narrativa de guerra institucional.