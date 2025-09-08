Tragedia en una playa: Muere una mujer de 58 años

La tranquilidad de una jornada dominical se vio completamente rota por un suceso inesperado y fatal. Lo que prometía ser un apacible día de playa para disfrutar del final del verano terminó convirtiéndose en un escenario de luto. Una mujer perdió la vida de forma súbita tras salir del agua, dejando un rastro de conmoción entre los presentes.

El suceso movilizó rápidamente a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar con la esperanza de revertir la situación. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles ante la gravedad del cuadro clínico que presentaba la víctima.

El fatídico evento tuvo lugar durante la mañana del pasado domingo 7 de septiembre. La víctima, una mujer de 58 años de edad, se encontraba disfrutando de las aguas de la costa mediterránea. Al parecer, tras un baño rutinario, la mujer salió del mar por sus propios medios y fue entonces cuando se desplomó. Inmediatamente, entró en parada cardiorrespiratoria sin que se pudiera hacer nada para evitar el colapso. La tragedia ocurrió en la conocida playa Torre de la Sal, ubicada en el término municipal de Cabanes, en la provincia de Castellón.

| Generalitat Valenciana

La rápida pero infructuosa respuesta de emergencias

El aviso a los servicios sanitarios se registró exactamente a las 10:41 horas de la mañana. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió la alerta sobre una mujer inconsciente en la arena. De forma inmediata, se movilizó hasta el lugar de los hechos una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Los sanitarios llegaron con celeridad a la playa de Cabanes para atender a la mujer que yacía en el suelo. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante un tiempo considerable.

A pesar de la rapidez en la actuación y los persistentes esfuerzos del equipo médico, no fue posible recuperarla. La mujer no respondió a ninguna de las técnicas de reanimación aplicadas por los facultativos desplazados.

Finalmente, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer de 58 años en el mismo lugar del suceso. La noticia causó una profunda desolación entre los bañistas que todavía se encontraban en la zona. La Guardia Civil también se personó para custodiar el cuerpo y abrir las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

| Canva

Un domingo negro en la costa de Castellón

La playa de la Torre de la Sal es un enclave familiar y generalmente tranquilo, conocido por sus aguas calmadas. Este paraje forma parte del parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, una zona de gran valor ecológico. El suceso ha teñido de luto este conocido punto del litoral castellonense en las postrimerías de la temporada estival.

Incidentes como este recuerdan la importancia de la precaución y la vigilancia constante en los entornos acuáticos. Aunque las causas exactas del fallecimiento están pendientes de la autopsia, todo apunta a un fallo cardíaco súbito.