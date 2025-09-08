Tragedia mortal en un accidente de tráfico en la GI-555

El alba de este lunes ha quedado rota por el estruendo de un violento suceso. Una vida se ha apagado para siempre en el asfalto mientras otra lucha por continuar. El silencio matutino fue interrumpido por la tragedia en una carretera comarcal.

Las primeras luces del día han sido testigos de un escenario desolador. Un viaje que para una conductora ha tenido el más fatídico de los finales. El impacto de la noticia resuena con fuerza en una jornada que apenas comenzaba. La comunidad local se ha despertado con el luto de un nuevo accidente mortal.

El suceso ha dejado una profunda herida en la red viaria catalana. Las sirenas de los servicios de emergencia han sido la única banda sonora en kilómetros. La investigación policial ya se ha puesto en marcha para aclarar las circunstancias. Los detalles iniciales del siniestro dibujan un panorama verdaderamente desolador. Una colisión de alta energía cuyas consecuencias han sido completamente devastadoras.

| ACN

Un despertar teñido de luto

Los hechos han tenido lugar en la comarca de La Selva, un punto neurálgico para muchos desplazamientos diarios. Concretamente, el siniestro mortal se ha registrado en la carretera GI-555, a la altura del término municipal de Sils.

Los Mossos d'Esquadra recibieron la alerta del accidente sobre las seis y diez de la mañana de este mismo lunes. Por causas que todavía se encuentran bajo una exhaustiva investigación, dos turismos colisionaron frontalmente.

El choque se produjo en el punto kilométrico 1,8 de la citada vía. A consecuencia de la tremenda violencia del impacto, la conductora de uno de los vehículos implicados ha fallecido en el acto. La conductora del segundo coche ha resultado herida de gravedad. Fue atendida en el lugar por los sanitarios y posteriormente trasladada de urgencia. Su destino ha sido el Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, donde permanece ingresada.

Un amplio dispositivo de emergencias

La magnitud del accidente ha requerido la activación de un notable despliegue de recursos. Hasta el lugar se han desplazado un total de ocho patrullas de los Mossos d'Esquadra. Su labor ha sido fundamental para asegurar el perímetro y regular el tráfico.

| @112

Además, han iniciado la recogida de pruebas para la investigación pertinente del suceso. Cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat también han acudido a la llamada de emergencia. Han realizado las complejas tareas de excarcelación y limpieza de la calzada.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado dos ambulancias para prestar asistencia sanitaria inmediata. Los profesionales médicos han certificado la muerte de una de las conductoras. También han estabilizado a la persona herida antes de su evacuación al centro hospitalario. Como consecuencia directa del siniestro, la carretera GI-555 ha quedado completamente cortada. La circulación se ha interrumpido en ambos sentidos de la marcha durante varias horas.

Las cifras que alertan a Catalunya

Este fatal accidente eleva una estadística que causa una profunda preocupación en la región. Con esta víctima mortal, ya son noventa y nueve las personas fallecidas este año. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmado este dato tan alarmante para todos.

Esta cifra pone de manifiesto la necesidad de extremar la precaución en la carretera. Cada número representa una historia truncada y una familia destrozada por la tragedia.

Los accidentes de tráfico continúan siendo una de las principales causas de mortalidad no natural. Las autoridades insisten constantemente en la importancia de respetar las normas de circulación. El exceso de velocidad, las distracciones al volante y el cansancio son enemigos silenciosos. Este nuevo suceso en Sils vuelve a poner el foco en la seguridad vial. Es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida en la carretera.