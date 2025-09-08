Muere un hombre de más de 80 años en el incendio de su vivienda

Un trágico suceso ha conmocionado a una tranquila parroquia durante la mañana del domingo. Un hombre de avanzada edad perdió la vida en un incendio que se desató en el interior de su propio hogar. El origen del fuego, según las primeras investigaciones, apunta a un objeto doméstico de uso común durante las épocas más frías del año. La fatalidad pone de relieve la vulnerabilidad de las personas mayores que viven solas en sus domicilios.

El lamentable incidente subraya la importancia de la precaución con los aparatos eléctricos en las viviendas. Un familiar de la víctima fue quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencia. Había acudido a la residencia para visitar a su pariente sin imaginar el desolador panorama que encontraría. Su rápida llamada fue crucial para activar el protocolo de actuación, aunque el desenlace ya estaba escrito.

Una mañana de domingo teñida de luto

Los hechos ocurrieron en la parroquia de Labacengos, perteneciente al municipio coruñés de Moeche. Eran aproximadamente las 11:40 horas de la mañana de ayer domingo, 7 de septiembre, cuando el servicio de emergencias 112 Galicia recibió el aviso. La persona que alertó a los operadores informó de un posible incendio y advirtió sobre la presencia de un hombre en el interior. La angustia se apoderó de los instantes iniciales mientras los equipos se ponían en marcha.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos do Eume con la máxima celeridad. También acudieron profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en una ambulancia medicalizada.

El dispositivo se completó con la presencia del GES de Ortigueira y varias patrullas de la Guardia Civil. El despliegue de medios fue notable, pero las condiciones del siniestro complicaron enormemente las labores de rescate. Al llegar, los equipos encontraron la estancia principal completamente afectada por una densa humareda.

El peligro oculto de una manta eléctrica

Los bomberos detallaron que el incendio comenzó de una forma aparentemente inofensiva y muy frecuente. Una manta eléctrica fue la causante de la tragedia que se desató en la habitación del fallecido.

El aparato prendió fuego primero en el colchón donde se encontraba la víctima de más de ochenta años. Las llamas se extendieron con rapidez por el resto del dormitorio, generando un humo tóxico que resultó fatal. Los equipos de intervención solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre una vez accedieron al punto.

Este tipo de accidentes domésticos, lamentablemente, no son tan extraños como podría parecer. Los expertos en seguridad advierten constantemente sobre los riesgos asociados a las mantas eléctricas antiguas o defectuosas.

Recomiendan revisar su estado antes de cada temporada de frío y desecharlas si tienen más de diez años. Es fundamental verificar que no tengan pliegues que puedan dañar las resistencias internas al usarlas. Además, nunca se deben dejar encendidas durante toda la noche sin supervisión.

La prevención como única arma eficaz

La pérdida de una vida en circunstancias tan trágicas abre un espacio para la reflexión colectiva. Este suceso en Moeche nos recuerda la fragilidad de las personas mayores que residen sin compañía. La soledad y la dependencia aumentan exponencialmente los riesgos de sufrir accidentes en el entorno doméstico.

Por ello, la supervisión familiar y la atención de los servicios sociales resultan pilares fundamentales para su bienestar. Revisar las instalaciones eléctricas y los aparatos de calefacción es un gesto sencillo que puede evitar futuras desgracias. La comunidad entera debe concienciarse sobre la importancia de cuidar a sus mayores para protegerlos eficazmente.