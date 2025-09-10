Graves problemas de tráfico en la C-31 por un accidente

La normalidad de una mañana de miércoles se ha visto completamente alterada para miles de conductores. Un incidente inesperado ha convertido una de las arterias viales más importantes en una auténtica ratonera. La paciencia de los afectados se ha puesto a prueba en una jornada marcada por el caos circulatorio.

El sonido de las bocinas y el lento avanzar de los vehículos dibujaban un panorama de absoluta frustración. Muchos se preguntaban el motivo del colapso que había detenido sus rutinas de forma tan abrupta.

El epicentro del problema se ha localizado en la autovía C-31, una vía crucial para la movilidad metropolitana. La colisión ha tenido lugar a la altura del término municipal de El Prat de Llobregat. Según ha informado el Servei Català de Trànsit a través de sus canales oficiales, el suceso ocurrió pasadas las diez de la mañana.

| ACN

Concretamente, el aviso se emitió en torno a las 10:40 horas de este miércoles 10 de septiembre. El accidente ha afectado de manera crítica la circulación en sentido Sitges, generando un efecto dominó en las rutas cercanas.

Un nudo logístico colapsado

El tramo afectado de la C-31 no es un punto cualquiera en la red viaria catalana. Se trata de una zona de altísima densidad de tráfico por su estratégica ubicación. Esta autovía conecta directamente la ciudad de Barcelona con importantes localidades costeras y el aeropuerto Josep Tarradellas.

La proximidad del punto del siniestro con accesos a zonas industriales y logísticas agrava notablemente las consecuencias. El impacto sobre el transporte profesional y la distribución de mercancías ha sido verdaderamente considerable durante toda la mañana.

Las retenciones se han extendido rápidamente, formando largas colas que comenzaban varios kilómetros antes. Los vehículos se han visto atrapados en un embudo que avanzaba con una lentitud desesperante. La única vía de escape habilitada ha sido un único carril abierto para circular hacia Sant Boi de Llobregat.

Esta medida de contingencia ha resultado insuficiente para absorber el enorme volumen de coches y camiones. La congestión ha demostrado la fragilidad de la movilidad en un área tan densamente poblada como el Baix Llobregat.

La respuesta de los servicios de emergencia

Inmediatamente después de recibir el aviso del accidente, se ha activado un completo dispositivo de emergencias. Patrullas de los Mossos d'Esquadra se han desplazado con celeridad hasta el punto kilométrico exacto del suceso.

| ACN

Su labor ha sido fundamental para asegurar el perímetro y evitar que se produjeran nuevas colisiones. Los agentes de tráfico han trabajado intensamente para regular el paso de vehículos por el carril habilitado. También han acudido al lugar equipos de mantenimiento de carreteras para gestionar los restos del impacto.

Las imágenes difundidas por las autoridades de tráfico mostraban la compleja situación sobre el asfalto. Varios vehículos aparecían detenidos mientras los efectivos de emergencias realizaban sus tareas con profesionalidad. La coordinación entre los diferentes cuerpos ha sido clave para atender a los posibles heridos y comenzar las labores de retirada. El principal objetivo era restablecer la circulación normal en el menor tiempo posible para minimizar las molestias.