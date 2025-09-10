Giro de 180 grados en la investigación del accidente que ayer colapsó la AP-7

Lo que ayer parecía un desafortunado accidente de graves consecuencias se ha convertido hoy en un caso de presunta negligencia flagrante. Apenas veinticuatro horas después de que la autopista AP-7 viviera una de sus jornadas más caóticas, la investigación ha dado un vuelco total.

Los Mossos d'Esquadra han concluido sus primeras diligencias, apuntando directamente a la responsabilidad del conductor del camión. El caos que paralizó Tarragona durante más de ocho horas no habría sido fruto del azar. Las pruebas recabadas señalan un cúmulo de irregularidades que pusieron en grave riesgo a cientos de personas.

La policía catalana ha sido contundente en su comunicación oficial, emitida a través de sus redes sociales durante esta misma tarde. Los agentes han formalizado una denuncia contra el camionero implicado en el siniestro por una triple y grave infracción.

| @mossos

En primer lugar, se le acusa de una conducción negligente, lo que sugiere que su comportamiento al volante no fue el adecuado. El segundo cargo es el más evidente: transportar la carga sin las medidas de seguridad correctas, causa directa del desprendimiento de las vigas. El tercer punto es, si cabe, más preocupante, ya que el propio vehículo no cumplía las condiciones técnicas exigidas para circular.

Crónica de un colapso anunciado por la negligencia

Este avance en la investigación arroja una nueva y sombría luz sobre los acontecimientos de ayer. El colapso total de la principal arteria del Mediterráneo, el accidente múltiple con cinco vehículos implicados y las monumentales retenciones no fueron una fatalidad.

Fueron, presuntamente, la consecuencia directa de no haber asegurado correctamente una carga de toneladas de hierro. Además, el mal estado del camión aparece ahora como un factor determinante que contribuyó a que la tragedia pudiera producirse en cualquier momento. El riesgo era latente y, finalmente, se materializó en el punto kilométrico 242 de la autopista.

Recordemos que el suceso obligó a desplegar un dispositivo de emergencias de enorme magnitud, con bomberos, sanitarios y múltiples patrullas policiales. La retirada de las vigas requirió el uso de grúas pluma de gran tonelaje en una operación que se prolongó durante casi toda la jornada.

Miles de conductores y transportistas quedaron atrapados durante horas, y las rutas alternativas también se vieron completamente desbordadas. Todo este caos, que generó un enorme perjuicio económico y personal, se revela ahora como un evento que, con toda probabilidad, pudo haberse evitado.

Las posibles consecuencias legales y para la seguridad vial

Con la denuncia formalizada, el conductor del camión se enfrenta ahora a un serio procedimiento sancionador. Las infracciones son consideradas muy graves por la Ley de Seguridad Vial y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

| ACN

La caída de la carga a la vía, al generar un grave peligro para el resto de usuarios, puede acarrear multas económicas de elevada cuantía. A esto se suman las sanciones correspondientes por el mal estado técnico del vehículo y la conducción negligente. El caso pone de relieve la importancia de los controles de transporte y las inspecciones técnicas para los vehículos pesados.