Evacuados varios vecinos por el incendio de un piso

Un denso humo negro alertó a toda una comunidad de vecinos durante una tarde que parecía transcurrir con normalidad. La tranquilidad se vio bruscamente interrumpida por el sonido de las sirenas, anunciando un incidente que requería una intervención urgente.

Los servicios de emergencia se movilizaron con rapidez hacia un edificio residencial, donde las llamas comenzaban a ganar protagonismo en una de sus viviendas. La situación generó una gran expectación y nerviosismo en la zona, mientras los equipos de extinción trabajaban a contrarreloj para controlar el peligro inminente. La prioridad absoluta era salvaguardar la integridad de todas las personas que se encontraban en el inmueble afectado.

El suceso tuvo lugar este pasado miércoles por la tarde en un bloque de cinco plantas situado en la calle del pintor Coello de Rubí. El fuego, cuyo origen se investiga, se declaró en uno de los pisos de la primera planta, desatando la alarma general.

| Canva

Los hechos ocurrieron entre la rambla del Ferrocarril y la calle Abat Escarré, una zona concurrida del municipio vallesano. La rápida propagación del humo a través de los espacios comunes obligó a tomar decisiones drásticas para garantizar la seguridad de los residentes. La escena se llenó de vehículos de bomberos y ambulancias, creando un perímetro de seguridad que alteró la rutina del vecindario.

Un desalojo por fases y sin heridos

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso del incendio alrededor de las cinco y media de la tarde. Inmediatamente, se activó un amplio dispositivo que movilizó hasta ocho dotaciones al lugar de los hechos.

Al llegar, los efectivos se encontraron con un fuego activo en una vivienda de la primera planta. La primera acción fue evacuar a los ocupantes del domicilio directamente afectado por las llamas, poniéndolos a salvo. Sin embargo, el humo se había extendido con celeridad por el hueco de la escalera y el patio de luces, comprometiendo la calidad del aire en el resto del edificio.

Ante esta situación, el cuerpo de emergencias decidió proceder a la evacuación preventiva de más vecinos de otras plantas. Esta medida se tomó para evitar posibles intoxicaciones por inhalación de humo, uno de los mayores riesgos en incendios de interior.

| ACN

Afortunadamente, la operación de desalojo se llevó a cabo de manera ordenada y sin que se produjeran heridos. La profesionalidad de los bomberos permitió controlar la situación, transmitiendo calma a los afectados a pesar de la tensión del momento. La colaboración vecinal fue también un factor clave para agilizar el proceso de evacuación.

El balance de daños y la vuelta a la calma

Gracias a la contundente intervención de los equipos de extinción, el incendio se dio por extinguido aproximadamente una hora después de su inicio. Las llamas afectaron principalmente al piso donde se originó el fuego, que sufrió daños considerables.

Además, el humo y el calor causaron desperfectos en el hueco de la escalera y en el patio de luces del inmueble. Tras una inspección exhaustiva por parte de los técnicos, se descartaron daños estructurales en el edificio. Esta noticia supuso un gran alivio para todos los residentes, que temían por la integridad de sus hogares.