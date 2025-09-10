Caos en la B-20 por un accidente

La jornada de este miércoles ha quedado marcada por un importante contratiempo viario. Cientos de conductores se han visto atrapados en una circulación extremadamente lenta y frustrante. El regreso a casa o al trabajo después del mediodía se convirtió en una auténtica odisea.

La paciencia de los afectados fue puesta a prueba en una de las arterias más concurridas. Un incidente inesperado colapsó por completo el flujo normal de vehículos en un punto neurálgico. La normalidad de un día laborable se vio abruptamente interrumpida por un suceso imprevisto.

La causa de este caos tuvo su origen en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía B-20. Concretamente, el siniestro se produjo en el interior del túnel de Santa Coloma de Gramenet. Este tramo subterráneo es conocido por su alta densidad de tráfico a casi cualquier hora del día.

El suceso afectó a la circulación en sentido hacia el Nus de la Trinitat, un distribuidor vial clave para la movilidad de la capital catalana y su área metropolitana. Las consecuencias no se hicieron esperar, generando un efecto dominó en las vías adyacentes.

Un nudo viario clave colapsado a mediodía

La alerta sobre el incidente fue emitida por el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de sus canales oficiales. El aviso se produjo concretamente a las 13:46 horas de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Las cámaras de vigilancia del tráfico confirmaron la situación apenas un minuto antes. En las imágenes difundidas se podía apreciar una larga hilera de coches, furgonetas y camiones completamente detenidos. La fotografía mostraba la entrada del túnel con vehículos parados a escasos metros unos de otros.

Según la información proporcionada por las autoridades de tráfico, el accidente provocó una cola de dos kilómetros. Esta retención afectó directamente a todos los vehículos que se dirigían hacia el importante enlace del Nus de la Trinitat.

Este punto conecta algunas de las principales vías de acceso y salida de Barcelona. Por lo tanto, cualquier problema en sus alrededores tiene un impacto magnificado en la red viaria. La hora del suceso, justo después del almuerzo, agravó todavía más la situación para muchos profesionales.

El efecto dominó en las rondas de Barcelona

La B-20, también conocida como la Ronda de Dalt, es una infraestructura vital para la movilidad barcelonesa. Soporta diariamente un volumen de tráfico de miles de vehículos que la utilizan para cruzar la ciudad.

Un accidente en un punto tan sensible como el túnel de Santa Coloma no solo detiene el tráfico local. También genera una reacción en cadena que colapsa otras vías importantes que dependen de su fluidez. Este efecto dominó es una de las mayores pesadillas para los gestores de tráfico urbano.

Cuando la Ronda de Dalt se bloquea, la presión se traslada inmediatamente a otras rutas alternativas. Calles urbanas y otras carreteras secundarias empiezan a sufrir un aumento inusual de vehículos. Los conductores buscan desesperadamente una salida al atasco, generando nuevos focos de congestión.

El Nus de la Trinitat es el corazón de este sistema circulatorio tan complejo. Un infarto en una de sus arterias principales, como la B-20, paraliza el resto del organismo. La interconexión de las rondas hace que su vulnerabilidad sea extremadamente alta ante cualquier imprevisto.

La fragilidad de la movilidad metropolitana

Este suceso pone de manifiesto, una vez más, la fragilidad del modelo de movilidad en las grandes áreas metropolitanas. La alta dependencia del vehículo privado para los desplazamientos diarios convierte a la ciudad en un sistema vulnerable.

Un simple choque o una avería pueden desencadenar un colapso de dimensiones considerables. Miles de personas ven alteradas sus rutinas y horarios por un único incidente en un punto estratégico. La falta de alternativas viables para muchos ciudadanos agrava el problema de forma recurrente.