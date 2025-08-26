Brutal incendio de un camión dentro de un túnel en plena autovía: Carretera cortada

La tarde de este martes se ha vivido un episodio de gran tensión en una de las principales autovías del Baix Llobregat. Un terrible incendio declarado en el interior de un túnel ha obligado a cortar completamente la vía, generando retenciones kilométricas y afectando a miles de conductores en pleno retorno vacacional. El humo, visible desde varios puntos de la zona, convirtió la operación de extinción en una tarea extremadamente compleja.

Los hechos han ocurrido en la autovía B-40, a la altura de Abrera, cuando un camión que circulaba por el túnel de Voltrera ha comenzado a arder brutalmente. El aviso ha llegado a los servicios de emergencia a las 13.40 horas y rápidamente se ha activado un amplio dispositivo para contener el fuego. Según han confirmado los Bombers, el vehículo transportaba bobinas de papel, una carga altamente combustible que ha favorecido que las llamas se propagaran rápidamente, dejando la tractora y la cabina calcinadas.

Un despliegue de hasta nueve dotaciones de Bombers

En cuestión de minutos, el fuego ha alcanzado tal intensidad que ha sido necesario desplegar hasta nueve dotaciones de Bombers. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el humo ha invadido el túnel y ha obligado a interrumpir la circulación en ambos sentidos. Los equipos han trabajado primero en la extinción de la cabina. Una vez controlada esa parte, se ha producido la retirada progresiva de la carga para enfriar las bobinas de papel y evitar que se reavivaran los puntos calientes.

| ACN

Trànsit cierra la vía y restringe accesos

El Servei Català de Trànsit ha informado de inmediato del corte total de la B-40 en los dos sentidos. Minutos después, se ha procedido también a cerrar los accesos desde tres carreteras principales: la A-2, la C-58 y la C-16. La decisión busca evitar que más vehículos quedaran atrapados en la zona y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. El corte, que sigue activo ahora, está provocando largas retenciones y obliga a los conductores a buscar rutas alternativas por carreteras secundarias y autopistas cercanas.

Hasta el momento, no ha trascendido si el incendio del camión en el túnel de Voltrera ha provocado heridos. Los Bombers centran sus esfuerzos en sofocar las llamas y en garantizar que no queden puntos calientes en el interior del vehículo. Fuentes oficiales no descartan que los trabajos de revisión se alarguen durante toda la tarde, dado que la carga de papel exige una manipulación cuidadosa.

Un túnel clave en la red viaria del Baix Llobregat

El túnel de Voltrera, donde se ha originado el incendio, es uno de los tramos más transitados de la B-40, conocida como Cuarto Cinturón. Se trata de una infraestructura estratégica para la movilidad en el área metropolitana de Barcelona. Conecta el Vallès con el Baix Llobregat y la A-2. El corte total de la vía ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los túneles ante incidentes de este tipo y la enorme repercusión que tienen sobre el tráfico comarcal.