Ahora la B-10: Retenciones de 5 kilómetros por un camión averiado

La tarde de este miércoles se ha convertido en una auténtica pesadilla para la movilidad en Barcelona. Cuando la Ronda de Dalt todavía sufría un colapso de nueve kilómetros por una avería, saltaba una nueva alarma. Su vía hermana, la Ronda Litoral, se sumaba al caos con un incidente similar.

La ciudad quedaba así atrapada en una pinza de tráfico y congestión en sus dos arterias principales. Miles de ciudadanos vieron cómo su trayecto de vuelta a casa se convertía en una odisea.

El nuevo foco del problema se originó en la autovía B-10, también conocida como la Ronda Litoral. La avería de un pequeño camión fue el detonante de esta segunda gran complicación del día. El Servei Català de Trànsit informó puntualmente del suceso a través de sus canales oficiales.

| ACN

Confirmaba así que las dos grandes vías de circunvalación de la ciudad presentaban problemas graves simultáneamente. La paciencia de los conductores, ya mermada por la situación en la B-20, llegó a su límite.

La Ronda Litoral se suma al caos circulatorio

El camión quedó inmovilizado en un punto neurálgico de la Ronda Litoral, a la altura del Moll de la Fusta. Esta zona, de por sí muy transitada, vio cómo la circulación se complicaba por momentos. La avería se produjo en sentido Trinitat, una dirección clave para la salida de la ciudad.

El resultado fue una cola de vehículos que alcanzó los cinco kilómetros de longitud. La imagen que ofrecían las cámaras de tráfico era la de un sistema vial completamente saturado.

La notificación de Trànsit se produjo a las 17:38 horas, casi en paralelo al aviso del incidente en la B-20. Esto confirma que el colapso fue doble y simultáneo, afectando a ambas rondas a la vez. La retirada del camión presentó las dificultades habituales en estas circunstancias de tráfico denso. Los equipos de asistencia tuvieron que sortear la propia congestión para poder llegar al lugar y liberar la calzada.

Barcelona, atrapada entre dos rondas colapsadas

La situación vivida esta tarde ha sido excepcional por su magnitud y simultaneidad. El sistema de rondas de Barcelona está diseñado para distribuir el tráfico de forma eficiente. Actúan como vasos comunicantes, permitiendo que una pueda absorber parte del flujo de la otra. Sin embargo, este miércoles esa válvula de escape no existía para los conductores. Con las dos vías presentando retenciones kilométricas, no había una alternativa viable para los usuarios.

La sensación de estar atrapado se apoderó de miles de personas que circulaban por la ciudad. Salir del núcleo urbano en dirección norte se convirtió en una misión casi imposible. Este doble colapso evidencia la fragilidad de un modelo de movilidad muy dependiente de estas dos infraestructuras. Un par de averías sin relación entre sí han sido suficientes para poner en jaque a toda una metrópoli.

Un miércoles negro para la movilidad metropolitana

La jornada pasará al recuerdo como un miércoles negro para el tráfico en el área de Barcelona. El impacto global de estas incidencias va mucho más allá de las meras molestias a los conductores. Se traduce en un coste económico por el tiempo perdido y el combustible malgastado. El coste medioambiental también es muy elevado, con miles de vehículos emitiendo gases en punto muerto.

Este escenario subraya la urgencia de fortalecer las alternativas al transporte privado en la ciudad. Una red de transporte público más robusta y fiable es la única garantía para evitar colapsos futuros. La doble avería de hoy debe servir como una lección y un punto de inflexión. La planificación urbana debe enfocarse en crear una ciudad menos vulnerable a los imprevistos. El objetivo final es garantizar que la movilidad de sus ciudadanos no dependa de tan pocas arterias.