Ya está en Lidl: han traído el aparato de marca con el que llevabas tiempo soñando

A Lidl llegan propuestas de marca que encajan con rutinas de cuidado personal a buen precio. Muchos buscaban un aparato que fuera versátil y cómodo para empezar el día con orden. Esta semana aparece una opción que promete rapidez, facilidad y un mantenimiento muy simple.

Verse bien cada mañana, depende de acciones que, a veces, pueden resultar tediosas por ser parte de la rutina diaria. Por esto, la clave está en disponer de herramientas rápidas que aporten orden, rapidez y seguridad personal. Y si a eso se suma un muy buen precio, la decisión se toma sin dudar demasiado.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl explica lo que le hace destacar en el afeitado

Muchos clientes esperan soluciones claras y confían en Lidl para un afeitado cómodo y sin complicaciones. Es por ello que la llegada de este producto a las tiendas, está causando alegría en millones de clientes.

Ya está disponible la Philips Serie 1000 Afeitadora, también referida como Philips Rasierer Serie 1000. La propuesta está hecha, especialmente, para un afeitado rápido y apurado, lo que se puede lograr gracias al sistema de cuchillas PowerCut. Además, integra 27 cuchillas autoafilables para mantener un rendimiento constante.

También sigue los contornos faciales gracias a los cabezales flexibles que se mueven en tres direcciones. El uso cómodo se refuerza con un mango ergonómico de goma que facilita el agarre. Hacer la limpieza de la afeitadora tras cada uso, resulta muy simple, porque para abrirla, solo se debe pulsar un botón.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

El diseño facilita cada pasada

El tipo de funcionamiento de la afeitadora es con batería, por lo que resulta práctico para usar en cualquier lugar. Así, salva mañanas con el tiempo justo antes de una reunión o videollamada imprevista. Además, permite un retoque tras el gimnasio o en un viaje cuando no hay enchufes a mano y urge salir listo.

Dispone de 30 minutos de autonomía tras 8 horas de carga, este es un dato práctico y necesario para organizar la rutina diaria. Su uso en seco garantiza la rapidez y la comodidad en cualquier momento y lugar. Así, resulta fácil integrar el afeitado en agendas ajustadas sin complicaciones.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

La afeitadora que pone a la venta Lidl reúne solo ventajas. El cuerpo es lavable y resistente al agua, lo que simplifica el mantenimiento después de cada pasada. El sistema de cuchillas PowerCut busca un corte estable y uniforme en todo el rostro y poder abrirla con un solo botón, la hace perfecta.

El precio es de 32,99 euro, una cifra competitiva tratándose de un dispositivo de marca. En la caja se puede encontrar una afeitadora, una tapa protectora y un cable de carga USB-A, por lo que puedes empezar sin accesorios extra. Con la Philips Serie 1000 se consigue un afeitado rápido y apurado con un manejo sencillo y directo.