El viernes encontrarás en Lidl el aparato que te hará brillar siempre al salir de casa

Lidl se ha convertido en una parada habitual cuando se buscan productos que ayuden en la rutina diaria de belleza y presentación personal. Y este viernes, Lidl, promete una ayuda extra para brillar al instante, además con un enfoque práctico y pensado para rutinas reales. Quien cuida su imagen valora soluciones rápidas y fiables y Lidl suele acercarlas con propuestas claras y útiles.

La preparación previa marca la diferencia cuando el tiempo aprieta y una herramienta ágil simplifica el peinado y la confianza personal. Así, salir con buen aspecto no exige rituales largos, sino artículos que respondan bien y sean cómodos de usar. Siguiendo esta línea, la novedad que llega el viernes seguro que encaja perfectamente con lo que has estado buscando.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl presenta un dispositivo de belleza que ofrece mucho

Se trata de la Remington Plancha de pelo, modelo Ceramic Straight S3504, diseñada para alisar o rizar con un manejo sencillo. Destaca por su tiempo de calentamiento en 15 segundos, por eso permite empezar a peinar casi al instante. También alcanza una temperatura máxima de 230 °C, lo que ofrece margen suficiente para distintos acabados de peinado sin peluquería.

Tiene una superficie extralisa y antiestática, con revestimiento de iones de cerámica y turmalina, lo que favorece la distribución uniforme del calor. Ese acabado se traduce en menor carga estática del cabello y brillo sedoso durante el alisado o el rizado, según la descripción que entrega Lidl. Asimismo, el material es cerámica, por eso el calor llega de forma constante mientras trabajas cada sección con tranquilidad.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Control, seguridad y facilidad de uso

Las placas de peinado extralargas, montadas con resortes, aplican una presión uniforme sobre el cabello para resultados consistentes. Tiene 10 ajustes de temperatura diferentes y se puede regular la temperatura entre 150-230 °C, así se adapta a necesidades diversas. Además, reduce riesgos y aumenta la seguridad, porque cuenta con desconexión automática después de 60 minutos, disminuyendo riesgos de accidente por despiste.

Incluye un indicador LED de preparación, bloqueo de transporte y cable giratorio, de modo que el manejo resulta cómodo. El color es negro y el peso es aproximadamente de 340 gramos, mientras que las medidas son 8 x 30 x 28 cm. En el contenido se entregan 1 plancha, 1 guante de protección contra térmica, 1 bolsa.

| Getty Images, Lidl, esp.xcatalunya.cat

El precio en que Lidl pondrá a la venta esta plancha es de solo es 19,99 euros, convirtiéndose en una opción accesible para el cuidado del cabello en rutinas diarias. Si se suma las ventajas de esta plancha de pelo al precio bajo, seguro que se acabará muy pronto. Prepárate para correr al Lidl más cercano el viernes para que no te la pierdas.