Verificado: este helado de Mercadona es la gran estrella del verano en toda España

Aún se disfruta del verano en España y algunos productos se consolidan como verdaderos protagonistas de la temporada. En el caso de los helados, uno de Mercadona destaca por encima del resto en las neveras de los supermercados. Se trata de un helado de Mercadona, que ha conquistado paladares por su sabor y precio ajustado.

Este postre helado de la marca Hacendado, ha logrado diferenciarse en un mercado saturado de opciones. A pesar de una mezcla de sabores que no gustan habitualmente a todos, esta es la excepción. Ha sido tan bien recibido por los consumidores que se ha mantenido en las redes por más de un año.

| Mercadona, Montaje propio

El helado tropical de Mercadona

El helado bombón mango blanco de Mercadona ha captado la atención de los consumidores por su combinación poco habitual. Con crema de vainilla, salsa de mango y cobertura de chocolate blanco con trozos de coco crujiente, ofrece una experiencia tropical y diferente. La combinación de sabores tropicales en este helado de palo ha sido la base de su éxito.

Desde su lanzamiento en abril de 2024, se ha mantenido como una de las novedades más llamativas en la sección de congelados de Mercadona. Viene en cajas de seis unidades, con un precio total de 3,85 euros, lo que deja cada helado a solo 0,63 €.

El envase, con colores vibrantes y una imagen que muestra el interior del helado, aporta una presentación clara e informativa. También incluye el sello sin gluten, lo que lo hace apto para celíacos.

Mercadona y su helado de mango: sabor y los mejores ingredientes

Su sabor combina el dulzor del chocolate blanco con la acidez del mango, generando un contraste que no deja indiferente. El relleno cremoso y el crujiente del coco aportan textura y hacen que cada bocado sea distinto.

Cada helado pesa 70 gramos y aporta 238 kcal, una cifra razonable para un capricho ocasional. Entre sus ingredientes destacan el chocolate blanco (30 %), leche desnatada, salsa de mango y maracuyá (14 %), y distintos formatos de coco.

| Mercadona, Montaje propio

En la ficha técnica del helado se recomienda conservarlo por debajo de -18 ºC y no volver a congelarlo una vez abierto. Aunque no todos los paladares se sienten atraídos por los sabores afrutados, este helado ha encontrado su público.

En redes sociales y foros de consumo se repite la misma idea: no es el más clásico, pero sí uno de los más sorprendentes. Frente a otras opciones de helados de Mercadona, el bombón mango blanco destaca por su equilibrio entre cremosidad, textura y sabor exótico. Un postre veraniego que muchos seguirán disfrutando hasta que llegue el frío.