Mercadona vuelve a adelantar a Aldi y Lidl: el manjar que cuesta muy poco y lo peta

La pasta es un pilar básico de la gastronomía italiana y ampliamente consumida en todo el mundo. No solo es versátil, sino que forma parte esencial de la dieta mediterránea, favorecida por su facilidad de preparación y sabor inconfundible. Además, sus distintas formas y combinaciones permiten crear una variedad casi infinita de platos que cautivan a todo tipo de paladares.

La pasta es un alimento básico que forma parte de las mesas de millones de personas alrededor del mundo. En cada hogar, es un plato que se adapta a los gustos y necesidades de todos. Además, su versatilidad permite crear desde recetas sencillas hasta platos más sofisticados.

La estrella de Mercadona: el tortiglioni, un clásico

Entre las variedades disponibles, el Tortiglioni se destaca por su forma de tubo grande y estriado. Esta estructura permite que la pasta absorba mejor las salsas, lo que la convierte en la opción perfecta para recetas con salsas densas o gratinados. La pasta Tortiglioni se adapta a platos tradicionales como el Tortiglioni alla Norma o el Tortiglioni al pesto, que destacan por su facilidad de preparación.

Este tipo de pasta es especialmente ideal para quienes buscan algo más que una receta común, ya que resalta en platos gratinados, ensaladas frías o acompañada de un buen pesto. Su capacidad para fusionarse con cualquier tipo de salsa la convierte en una opción versátil y deliciosa para cualquier ocasión.

Mercadona y el precio al alcance de todos los hogares

Mercadona ha puesto a disposición la pasta Armando en su variedad Tortiglioni a un precio de 1,40 euros por paquete de 500 gramos. Un precio que la coloca como una opción económica, sin sacrificar calidad, ideal para quienes buscan lo mejor sin gastar de más. Con su coste asequible, esta pasta italiana de alta gama se presenta como una excelente alternativa frente a otras opciones del mercado.

El pack incluye 500 gramos de Tortiglioni elaborados con semolina de trigo duro, lo que asegura una pasta firme, ideal para mantener su textura después de la cocción. Además, la pasta se presenta en un paquete de 500 g, suficiente para varias comidas familiares.

Mercadona pone la tradición italiana a tu alcance

Además de la variedad Tortiglioni, la pasta Armando está disponible en otros formatos, como spaghetti, que también goza de gran popularidad. Mercadona se asegura de ofrecer productos auténticos que cumplen con las expectativas de los consumidores más exigentes.

El compromiso con la calidad se refleja también en el proceso de elaboración, que sigue rigurosamente las normas y técnicas de producción italianas. En consecuencia, Mercadona sigue demostrando su capacidad para ofrecer productos que cumplen con los más altos estándares de calidad a precios muy competitivos.