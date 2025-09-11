Marca catalana y artesanal: Bonpreu te la ofrece con una excelente promoción

Los consumidores en Catalunya valoran cada vez más los productos de proximidad y la elaboración cuidada. Este cambio de mentalidad ha impulsado notablemente el sector de las microcerveceras locales.

Muchos compradores buscan sabores auténticos y propuestas que reflejen el carácter del territorio. Esta tendencia transforma los lineales de los supermercados, que amplían su selección con marcas artesanales. Estas bebidas ofrecen una alternativa interesante frente a las opciones industriales más estandarizadas.

Cervesa del Montseny, un referente artesano en Bonpreu

El auge de la cerveza artesana responde a una búsqueda de calidad y diferenciación por parte del público. Los compradores leen las etiquetas con más atención y se interesan por los ingredientes y el proceso. Cervesa del Montseny se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas en este segmento.

Su producción se basa en el compromiso con materias primas de calidad y recetas innovadoras. Por ello, su presencia en cadenas como Bonpreu facilita el acceso a estas creaciones singulares. Disponer de estas cervezas en el supermercado habitual es una gran ventaja para muchos aficionados.

Cómo aprovechar la oferta 4x3 en Bonpreu

La cadena de supermercados Bonpreu ha lanzado una atractiva promoción para los amantes de la cerveza local. Se trata de una oferta 4x3 en todas las cervezas artesanas de la marca Cervesa del Montseny. El plazo de la promoción acaba el próximo lunes 22 de septiembre.

La promoción permite a los clientes combinar diferentes variedades de la marca en un mismo pack. El formato incluido en esta campaña es el de botellas y latas de 330 mililitros. La condición de la oferta especifica que se descontará siempre la unidad de menor importe. La vigencia de esta promoción y su precio específico por unidad son datos no indicados.

Esta es una excelente ocasión para explorar la gama de la cervecera catalana. Puedes crear un pequeño pack de degustación personal combinando una IPA con una lager o una de trigo. Por ejemplo, prepara una selección para una cena con amigos y marida cada cerveza con un plato. Comienza con una cerveza rubia suave para los aperitivos y continúa con una IPA más intensa para el plato principal. Termina con una cerveza negra para acompañar los postres de chocolate, creando una experiencia completa.

Para conservar la cerveza artesana en óptimas condiciones, guárdala siempre en un lugar fresco y oscuro. La exposición a la luz y al calor puede afectar negativamente a su sabor y aroma. Al planificar tu compra, revisa las variedades disponibles para asegurar una combinación variada. Esta promoción facilita el descubrimiento de nuevos estilos sin un gran desembolso inicial.