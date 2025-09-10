He encontrado en Mercadona la fragancia irresistible que necesitaba: menos de 2 euros

No siempre hay que dejarse un dineral para disfrutar de un buen perfume y esa idea es la que guía este hallazgo en Mercadona. Es una novedad que conecta calidad y precio y que te regala una fragancia inolvidable. A veces lo mejor está más cerca de lo que crees, además con un coste que parece casi de regalo para cualquier bolsillo.

Estamos hablando de lo último de Mercadona, un producto que encaja muy bien en las rutinas diarias. Cuando encontramos un aroma cómodo y versátil, solemos repetir, porque facilita el día sin exigir grandes decisiones ni presupuestos altos ni rituales complejos. Un formato pequeño ayuda también, ya que cabe en cualquier bolso, además de permitir reaplicar en momentos clave con total naturalidad.

| Mercadona

Mercadona sorprende con esta fragancia barata

La protagonista es la nueva Mini Eau de Parfum Flor de Mayo Ruby, una colonia de Mercadona en frasco de 20 ml por 1,85 euros. Hablamos de menos de dos euros por un aroma delicado y que ofrece mucho más, convirtiéndose en uno de los básicos del día a día. El frasco sorprende por su tamaño, pues cabe en la palma de la mano, y se presta a llevarlo siempre encima sin esfuerzo ni remordimientos.

Las notas de salida son un golpe afrutado que engancha, porque mezcla melocotón, pera y bergamota con un arranque fresco, jugoso y casi chispeante. Después llega un corazón floral y delicado, con jazmín, peonía y muguet, que resulta femenino y muy cómodo de llevar en cualquier ocasión. El fondo combina frutos rojos, sándalo y almizcle y logra una calidez envolvente que invita a repetir y deja una estela fresca sin resultar pesado.

| Mercadona, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @que_lo_pruebe_iris

El perfume de Mercadona con diseño elegante y que libera de remordimientos

El envase simple gana presencia con su color rubí intenso, que aporta un punto elegante y hace que destaque en el estante sin esfuerzo visual. Cuando lo abres, transmite la idea de perfume cuidado pese a su tamaño y además invita a usarlo varias veces al día con confianza. Con fragancias caras solemos usar poco, sin embargo, con este perfume de Mercadona apetece aplicar antes de trabajar, después de comer o al salir a tomar algo sin pensar demasiado.

El precio de 1,85 euros deja la boca abierta y explica un éxito que muchos recomiendan en cuanto lo descubren. La colección Flor de Mayo ofrece mini perfumes de 20 ml con distintos aromas. Los que están pensados para ser prácticos y con precios que rara vez superan los dos euros.

Los seguidores más fieles de los productos de Mercadona lo han incluido en sus redes. «En mi caso ya es un imprescindible», porque funciona, es fresco, es floral y tiene ese punto cálido que recuerda el lujo de sentirse bien. Es uno de los comentarios de quienes ya lo han hecho su favorito.