Hasta el 20 de enero: Los vinos catalanes con gran descuento en Bonpreu y Esclat

El mundo del vino siempre ha tenido un encanto especial. Y cuando se trata de la producción vitivinícola de Catalunya, la tradición e innovación se unen para ofrecer una gama variada y de excelente calidad. Con denominaciones de origen como Terra Alta, Conca de Barberà o Catalunya, los consumidores tienen al alcance de la mano vinos que transmiten la esencia de cada territorio.

Esta vez, Bonpreu y Esclat han lanzado una promoción muy interesante que estará vigente hasta el 20 de enero. Al comprar dos botellas de una selección de vinos catalanes, la segunda unidad se queda al 70 % de descuento. Para muchos amantes del vino, esta iniciativa supone una ocasión perfecta para descubrir nuevas referencias o reabastecer la despensa con sus variedades preferidas.

Variedad para todos los gustos

Entre las ofertas más destacadas se encuentran los vinos de la marca Via Terra, con DO Terra Alta. Tanto el tinto como el blanco presentan matices característicos de la garnacha de esta región. El Via Terra Blanco destaca por su frescura y sus aromas afrutados, ideales para acompañar pescados o arroces ligeros.

Por su parte, el Via Terra Tinto se caracteriza por sus tonos más profundos. Y un equilibrio que lo hace perfecto para maridar con carnes suaves o platos de pasta con salsas mediterráneas. Durante esta promoción, la primera botella ronda los 7,95€, mientras que la segunda unidad baja a 2,39€, quedándose cada unidad a un precio muy competitivo de unos 5,17€.

También llama la atención la propuesta de Terra Endins, un vi negre ecològic con DO Catalunya, que suele rondar los 5,95 € la botella. Al aplicar el descuento del 70 % en la segunda unidad, el precio medio se sitúa alrededor de los 3,87 € por botella. Una gran relación calidad-precio para un vino con certificación ecológica y un perfil muy versátil.

Si se prefiere un vino de la DO Conca de Barberà, se puede optar por los tintos o blancos de Els Nanos, que también cuentan con versiones ecológicas. El primer precio es de unos 6,95 € y la segunda botella se queda en apenas 2,09 €, por lo que cada una sale alrededor de 4,52 €. Este estilo de vino es idóneo para aquellos que buscan autenticidad y un carácter refrescante, propio de las variedades locales.

Vinos jóvenes, rosados y más

Para quienes disfrutan de vinos jóvenes y rosados, la gama Vinya del Pla ofrece opciones para todos los gustos: rosado, blanco y tinto, con un precio inicial de alrededor de 3,99 €. Al comprar dos unidades, la segunda se reduce a 1,20 €, quedando en unos 2,59 € la botella.

Esta línea se distingue por su relación asequible entre precio y calidad. Siendo una excelente elección para reuniones informales, comidas familiares o simplemente para adentrarse en el mundo del vino sin una inversión excesiva.

Otra ventaja de esta promoción radica en la posibilidad de “combinar como vulguis” distintos vinos de la misma gama. Así, si se quiere probar un blanco y un tinto dentro de la gama Via Terra, Els Nanos o Vinya del Pla, es posible beneficiarse igualmente del descuento al 70%. Esta flexibilidad permite jugar con distintas opciones para maridar las comidas diarias o para adaptarse a la preferencia de cada comensal.

Así pues, hasta el 20 de enero, aquellos que visiten Bonpreu o Esclat encontrarán un amplio abanico de vinos catalanes a un precio muy interesante. Esta promoción, con la segunda unidad al 70 % de descuento, fomenta la cultura del vino.

Y pone al alcance de todos la posibilidad de disfrutar de referentes de distintas denominaciones de origen. Para los amantes de la gastronomía y los curiosos que deseen explorar etiquetas nuevas, este es el momento perfecto para darse un capricho.