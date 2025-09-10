Fran Susín (dietista) encuentra en Mercadona el 'snack' más rico: 'Este me lo llevo'

Cuidar la alimentación no está reñido con darse un capricho y conviene elegir opciones sencillas y sabrosas. En Mercadona abundan alternativas económicas que encajan en las rutinas diarias, individuales o familiares sin complicaciones. Así, muchos consumidores buscan ideas útiles que equilibren sabor, rapidez y control de ingredientes.

Los profesionales de la nutrición suelen recomendar las opciones mejores para mantener una buena salud, pero que sean deliciosos. Y que, además, por el ritmo acelerado que tiene la vida, se puedan preparar en minutos. Por eso, cuando un dietista señala un producto concreto, crece el interés por probarlo sin demora.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Fran Susín recomienda el mejor snack de Mercadona

El dietista Fran Susín apuesta por el maíz para palomitas de Mercadona, marca Hacendado. Su elección es clara porque son mucho más sanas que las palomitas que ya vienen preparadas. En sus redes, presenta las opciones conocidas, pero remata con lo que para él, es lo más sano y saludable y lo resume en una frase directa: "Este me lo llevo".

La referencia exacta es al maíz palomitas pipocas, un grano para hacer en casa con control total. Susín destaca que se preparan en una sartén con un punto de aceite y están listas en un minuto. Así, propone un 'snack' rico y sencillo que encaja en planes cotidianos.

Mercadona ha pensado en todo y Susín lo explica

La preparación descrita por el dietista es práctica y no requiere utensilios especiales. Basta con calentar la sartén, añadir el grano y mover suavemente hasta que el maíz explote. Al terminar el proceso, se obtiene una ración reciente y ajustada al gusto sin complicaciones.

Elegir el grano frente a bolsas ya hechas permite prescindir de añadidos superfluos. Además, la cocción al momento mantiene textura crujiente y sabor neutro listo para personalizar. Por eso, la propuesta encaja tanto en meriendas rápidas como en momentos de ocio en casa.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Las palomitas pipocas de Mercadona son muy asequibles

El precio del envase de 250 gramos es de 0,86 euros, lo que facilita incluirlo en la cesta semanal. El paquete indica el contenido como 250 g, un formato cómodo para varias preparaciones. Asimismo, el producto aparece como Hacendado, referencia habitual en la cadena valenciana.

En la cara posterior figura el ingrediente como maíz crudo para palomitas, sin más detalles destacados. La tabla nutricional del envase señala 340 kcal por cada 100 gramos de producto, convirtiéndose en una opción sana, pero para comer con moderación.