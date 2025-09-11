Enormes filas en Mercadona para conseguir un producto único: mejor que Nivea Men

El autocuidado masculino gana espacio y demanda soluciones claras para el rostro y el cuerpo, pero sin complicaciones. La prioridad es proteger, hidratar y reparar con rutinas sencillas y constantes. Además, evitar irritaciones se ha convertido en un objetivo básico del día a día.

La respuesta la trae Mercadona y llega con propuestas formuladas específicamente para estas necesidades habituales. Su gran valor está en cubrir limpieza, hidratación y apoyo frente a signos de edad en una misma línea. Así, las rutinas de mañana y noche se integran sin pasos innecesarios ni tiempos largos y a un precio muy bajo, solo 5 euros.

| Mercadona, Google Maps, esp.xcatalunya.cat

Contorno de ojos de Mercadona: de esta forma actúa

El Contorno de ojos Regen Skin es una crema orientada a atenuar bolsas y ojeras con una acción hidratante y tensora. Su objetivo es recuperar flexibilidad y firmeza en una piel especialmente fina y expuesta. De este modo, el aspecto del contorno se vuelve más uniforme dentro de una rutina sencilla.

El producto está indicado para todo tipo de pieles, por lo que encaja en distintas necesidades. Al reducir signos de envejecimiento visibles alrededor del ojo, aporta un acabado descansado. Además, refuerza la sensación de confort que se busca en un gesto rápido y repetible.

| Mercadona

Mercadona lo explica: componentes y beneficios

La fórmula incluye bakuchiol, un activo de origen natural con comportamiento retinol-like orientado a revertir signos de la edad. Este ingrediente trabaja sobre textura y tono sin exigir pasos adicionales en la rutina diaria. Junto a él, un extracto vegetal de acción reafirmante y tensora apoya el resultado global.

El equilibrio entre hidratación profunda y firmeza es el centro de la propuesta. Hidratar la zona periocular contribuye a suavizar el relieve y a mejorar el aspecto de la ojera. Al mismo tiempo, el efecto tensor aporta sujeción visual allí donde más se nota el cansancio.

| Mercadona, Africa Images

Cómo aplicarlo, paso a paso

La pauta es clara y fácil de incorporar. Se recomienda aplicar por la mañana y por la noche con la piel limpia, empezando por una cantidad moderada. Con ayuda del aplicador, se extiende el producto alrededor del contorno y se dan toquecitos con las yemas desde el lagrimal hacia el extremo.

Ese gesto favorece la absorción y evita fricciones innecesarias en una zona delicada. Conviene evitar el contacto directo con los ojos para mantener la comodidad durante el uso. Integrado a diario, el proceso se vuelve automático y no añade complejidad a la rutina.

Regen Skin reúne los elementos esenciales de un contorno eficaz: hidratación, firmeza y un apoyo claro frente a bolsas y ojeras. Su indicación para todo tipo de pieles amplía el terreno de uso sin ajustes complicados. Con una aplicación ordenada mañana y noche, la zona periocular gana uniformidad y confort en pocos gestos.