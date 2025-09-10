David Jiménez (abogado): 'A veces las herencias se complican por cuestiones menores'

Las herencias son un tema complicado que muchas familias tienden a posponer o abordar con delicadeza. A pesar de esto, la falta de preparación y planificación adecuada puede generar conflictos graves entre los herederos. Incluso entre aquellos que parecían tener una relación cercana.

El abogado especializado en herencias, David Jiménez, advierte sobre la importancia de gestionar correctamente la distribución de bienes. Según él, una planificación clara puede evitar disputas innecesarias y garantizar que el proceso de herencia transcurra de la forma más fluida posible.

David Jiménez explica: la importancia de un testamento bien definido

"Evita que tus hijos tengan problemas en la herencia siguiendo estos tres consejos", afirma Jiménez, quien se ha pronunciado en sus redes sociales. Todo ello para ofrecer pautas que ayuden a resolver los posibles problemas que pueden surgir al repartir los bienes heredados. La primera recomendación de Jiménez es sencilla pero vital: hacer un testamento bien definido.

Un testamento claro no solo distribuye los bienes de manera ordenada, sino que también facilita a los herederos saber exactamente qué les corresponde. De esta forma, se reducen las probabilidades de que surjan disputas sobre la herencia, especialmente en casos donde hay propiedades o bienes de considerable valor.

Repartir los bienes en vida es la mejor decisión

El segundo consejo que ofrece el abogado es actuar antes de que se produzca el fallecimiento, es decir, repartir los bienes en vida. Esta acción puede parecer desafiante, pero permite resolver los conflictos de manera anticipada y con plena conciencia de las decisiones que se toman. Sin embargo, Jiménez recuerda que, al realizar estas transferencias, es necesario tener en cuenta la fiscalidad para evitar problemas legales y económicos que puedan surgir.

"Reparte los bienes en vida ahora que estás tú para tratar de evitar esos conflictos, siempre mirando la fiscalidad", subraya el abogado. Además, recalca que "a veces las herencias se complican por cuestiones menores, aquellas joyas...", por ejemplo. Detalla que muchos conflictos nacen de detalles que pueden parecer irrelevantes, pero que, al final, tienen un gran impacto en la relación entre los herederos.

La importancia de la comunicación familiar es fundamental

El último consejo de Jiménez hace referencia a la importancia de la comunicación. La falta de diálogo entre los miembros de la familia puede generar malentendidos. Por eso, una conversación abierta sobre la distribución de los bienes puede ser una solución efectiva para prevenir futuras disputas.

No es solo legal, sino también emocional y social, en muchos casos, las tensiones familiares pueden escalar por detalles que no se han discutido adecuadamente. El consejo es muy claro y se puede resumir en hacer una planificación anticipada y una correcta distribución de los bienes. Siguiendo los consejos de David Jiménez, los herederos podrán recibir lo que les corresponde sin enfrentarse a conflictos innecesarios.