Locura en CaixaBank: vende una casa bien situada y lista para vivir por 32.000 euros

Cada vez más personas buscan alternativas para vivir lejos de las grandes urbes. El aumento del teletrabajo y el auge de los nómadas digitales han impulsado el interés por ciudades más pequeñas. Estas opciones no solo ofrecen tranquilidad, también precios de vivienda mucho más accesibles.

Jubilados, familias jóvenes y quienes buscan una mejor calidad de vida han encontrado en estas localidades una gran solución. Vivir en entornos con todos los servicios, pero sin los altos costes de las capitales, se ha vuelto una prioridad. En este escenario, CaixaBank ofrece una oportunidad que está dando mucho de qué hablar.

| CaixaBank, Montaje propio, Solvia, Facilitea

Una vivienda con todas las comodidades

A través de su plataforma Facilitea, CaixaBank incluye en su catálogo una casa independiente ubicada en Morón de la Frontera, Sevilla. Se trata de una vivienda lista para entrar a vivir, con una superficie de 97 m² y una distribución pensada para la comodidad.

En la planta baja se encuentra el salón comedor, la cocina y un baño completo. La planta superior dispone de tres dormitorios, ideales para familias o parejas que deseen contar con espacio adicional. Además, la azotea incluye un amplio trastero que aporta un valor añadido a la propiedad.

El precio es uno de sus mayores atractivos: 31.700 euros, una cifra difícil de imaginar en grandes ciudades. A esta ventaja se suma su cercanía a colegios, institutos y el hospital de alta resolución de la localidad.

| CaixaBank, Montaje propio, Solvia, Facilitea

Morón de la Frontera, una ciudad con todos los servicios

Morón de la Frontera es una ciudad con más de 27.000 habitantes que cuenta con una completa oferta de servicios. Desde centros educativos hasta instalaciones sanitarias, pasando por una amplia vida cultural y social, es un lugar preparado para el día a día.

Su ubicación estratégica la convierte en un punto de gran interés. Puesto que se encuentra a menos de una hora de Sevilla y a menos de dos de Málaga. Además, dispone de transporte urbano y conexiones que facilitan los desplazamientos.

| Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Este tipo de oportunidades están marcando una tendencia en el consumo inmobiliario actual. Facilitea de CaixaBank permiten a los clientes acceder a viviendas económicas sin renunciar a la calidad de vida. Para muchos, este tipo de propiedades representan el equilibrio perfecto entre precio, comodidad y entorno.

Con estas ofertas, CaixaBank refuerza su rol en el mercado inmobiliario con ofertas muy atractivas para compradores que buscan alternativas fuera de las grandes ciudades. Morón de la Frontera se convierte así en un ejemplo de cómo es posible vivir bien, con todo lo necesario al alcance, y a un coste mucho menor.