Última hora de Rocío, hija de Michu: cuidada por un miembro inesperado de su familia

La última hora sobre Rocío, la hija de Michu, ha dado un vuelco inesperado en los últimos días. La vida de Rocío ha sufrido un cambio radical tras una serie de hechos que han movilizado a toda la familia. Sin embargo, no fue hasta hace poco que se ha confirmado quién se encarga de cuidarla en esta nueva etapa, sorprendiendo a más de uno.

Tras el fallecimiento de Michu el pasado 7 de julio, el rumbo de Rocío se ha transformado por completo. La niña, fruto de la relación entre Michu y José Fernando Ortega, ha dejado Cádiz para instalarse en Madrid. Su nuevo hogar es la residencia de su abuelo, el torero José Ortega Cano, donde ha comenzado una vida diferente.

| Europa Press

El apoyo inesperado que ha marcado esta transición ha llegado de la mano de su prima, Rocío Flores. Junto a su pareja, Manuel Bedmar, ha estado involucrada en el día a día de la pequeña, ayudándola a adaptarse. Recientemente, la hemos podido ver en exclusiva cómo acompañaba a Rocío en su primer día de colegio en la capital.

Rocío Flores, apoyo constante para la pequeña Rocío

Con Gloria Camila, hermana de José Fernando Ortega, actualmente en Honduras participando en Supervivientes All Stars, han sido Rocío Flores y Manuel quienes han asumido un papel fundamental. Esta pareja ha ofrecido un respaldo clave para que la niña se adapte a su nueva rutina, mostrando la fortaleza y unión de la familia en tiempos difíciles.

| Europa Press

Después del colegio, Rocío Flores y Manuel Bedmar no solo la cuidan, sino que también le han dado momentos de alegría. Una reciente salida a un centro comercial, seguida de una merienda, han servido para que la pequeña disfrutara y olvidara, aunque solo por un rato, las circunstancias complicadas que atraviesa. Su padre, José Fernando, continúa hospitalizado, lo que hace aún más vital el apoyo familiar.

La voluntad de Michu marca el camino de su hija Rocío

Hasta hace poco, Rocío vivía en Cádiz con su madre, Michu. Tras su fallecimiento, fue la abuela materna, Inmaculada Rodríguez, quien se encargó inicialmente de ella. Sin embargo, el testamento establecía que deseaba que Rocío creciera en Madrid, junto a su abuelo Ortega Cano, y finalmente esta voluntad se ha cumplido.

Esta nueva etapa trae cambios significativos, pero también esperanza para todos los que rodean a Rocío. La implicación de la familia Ortega, con la ayuda especial de Rocío Flores, ha sido fundamental para brindarle estabilidad y cariño. Poco a poco, la niña se adapta a esta nueva vida, arropada por quienes más la quieren.