Sergio Ramos, 39 años, rompe el silencio por sorpresa de Pilar Rubio: 'Cariño...'

El nombre de Sergio Ramos ha vuelto a sonar con fuerza en los últimos días. Y no ha sido por sus actuaciones en México con Rayados de Monterrey ni por su faceta musical. El motivo ha sido una información sobre su salida del Real Madrid que no ha dejado indiferente al excapitán blanco. Una versión que escuchó en televisión y que, según él mismo, no refleja la verdad de lo que ocurrió hace cuatro años.

La polémica comenzó en el programa Más Vale Tarde. Allí, Cristina Pardo explicó que, según fuentes cercanas al club, Ramos pidió condiciones muy exigentes para continuar en el Madrid. Entre ellas, un contrato de cuatro años, una cifra económica millonaria y, además, la promesa de ser entrenador del primer equipo una vez colgara las botas.

| Europa Press, E-Noticies

La noticia se propagó rápidamente por redes sociales. La cadena laSexta compartió un extracto en su perfil de Instagram y fue entonces cuando llegó la reacción del futbolista. Ramos no quiso quedarse callado y escribió un comentario con tono irónico, pero también con un enfado evidente. “Cristinita, infórmate bien antes de hablar, cariño”, comenzó su mensaje.

Después señaló la información añadiendo supuestas peticiones ficticias como Lamborghinis, palomitas gratis y hasta un pase vitalicio.

Sergio Ramos vuelve a ser noticia

El comentario se viralizó de inmediato. Muchos seguidores apoyaron al defensa, mientras otros interpretaron que estaba esquivando entrar en detalles concretos sobre la negociación. Lo que está claro es que el tema reabrió un capítulo doloroso para muchos aficionados madridistas: la salida de su capitán en 2021.

Lejos de apagarse la polémica, Cristina Pardo decidió contestar. En una nueva intervención, la periodista recordó que el jugador no había desmentido algunos de los puntos clave. Según explicó, Ramos nunca negó de forma explícita la posibilidad de haber solicitado convertirse en técnico del Madrid en el futuro.

| Instagram, @sergioramos

Además, añadió que la propuesta del club fue clara: una renovación anual, como suele hacerse con jugadores de cierta edad. El jugador, según la versión contada en televisión, no aceptó esas condiciones y la relación terminó. El hueco lo ocupó David Alaba, fichado ese mismo verano.

Este cruce de declaraciones ha devuelto al presente una historia que parecía cerrada. La publicación de una canción en solitario por parte de Ramos, en la que alude a que su marcha no fue deseada, ya había despertado recuerdos entre los aficionados. Ahora, con este intercambio público, la herida vuelve a abrirse.

Ramos siempre ha mantenido una relación especial con el Real Madrid y con su afición. Fue capitán en una de las etapas más gloriosas del club, levantando Champions y títulos nacionales. Sin embargo, el final de su etapa estuvo marcado por la tensión y la falta de acuerdo.

Su mensaje en redes muestra que, pese al tiempo transcurrido, sigue muy pendiente de cómo se cuenta aquella historia. Y que no piensa permitir que otros definan su salida del club que marcó su carrera.