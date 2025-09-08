Será hoy: 'La Promesa' da una información sobre Ana Garcés que cambiará la trama

Hoy es el día que muchos seguidores de La Promesa llevaban tiempo esperando. Se ha confirmado una revelación crucial sobre el fallecimiento de Jana, el personaje interpretado por Ana Garcés. TVE ha preparado un episodio doble para este lunes que marcará un punto de inflexión en la historia de la serie.

La Promesa ha sabido mantener el suspense sobre la muerte de Jana desde el inicio, y ahora todo parece llegar a su desenlace. ¿Descubriremos por fin el misterio que envuelve la muerte de Jana?

| RTVE

La Promesa emitirá un capítulo especial sobre la muerte de Jana

La expectación es máxima porque hoy se emitirá el capítulo especial que destapará la verdad sobre la muerte de Jana, uno de los misterios centrales de La Promesa. Este episodio cuenta con la aparición especial de Ana Garcés, cuya presencia será clave en el giro narrativo.

Todo comienza cuando Leocadia revive la fatídica noche en la que Jana perdió la vida, empujada por las acusaciones del capitán de la Mata. Este recuerdo abre la posibilidad de conocer, por fin, los detalles que tanto se han ocultado.

Las sospechas recaen sobre Leocadia, aunque no hay pruebas definitivas. El propio Guillermo Serrano, actor que da vida a Lorenzo, ha declarado: "Yo creo que Lorenzo se ha tirado un triple a tablero. Ha dejado caer que fue Leocadia quien mató a Jana, pero hasta que no veamos el capítulo del lunes no podremos saber nada".

| RTVE

El intérprete adelanta además que "van a salir recuerdos como una tromba de agua", lo que anticipa que los espectadores serán testigos de una sucesión de revelaciones inesperadas. Esta confesión sitúa a su personaje en el centro de las tensiones con Leocadia.

El clima se complica aún más con la entrada de Curro, que acusa directamente a Lorenzo de ser el responsable de la muerte de Jana. Xavier Lock, actor que lo interpreta, asegura: "Considero que el asesino lo tengo aquí al lado", dejando entrever la intensidad de la confrontación.

El triángulo de acusaciones entre Leocadia, Lorenzo y Curro llevará a los espectadores a una trama llena de giros inesperados. La incógnita de si Leocadia es culpable o si las sospechas apuntan en otra dirección mantiene la tensión en niveles máximos. No cabe duda de que este episodio de La Promesa será determinante para descubrir qué pasó realmente con Jana.

El desarrollo del resto de tramas de La Promesa

Además del esperado desenlace sobre Jana, La Promesa contará con otro episodio en el que avanza en las múltiples historias paralelas que rodean al palacio. Manuel sorprende a todos al renunciar a su cargo en la empresa familiar, una decisión que golpea directamente los planes de Leocadia. Su proyecto de enriquecerse se tambalea sin el control de Manuel al frente.

| RTVE

Por otro lado, Lope y Vera logran reconciliarse, aunque sus diferentes sueños familiares vuelven a separarlos. Federico también entra en juego manipulando a su hermana con relatos edulcorados que podrían llevarla a tomar una decisión peligrosa.

La tensión se traslada a Pía y Ricardo, que afrontan la dura resolución de Cristóbal. La situación empeora cuando Ricardo se ve reducido a simples tareas de mozo, sufriendo la humillación constante de Santos bajo la mirada complaciente del mayordomo.

Curro no se detiene en su búsqueda de Ángela, aunque cada intento le acerca más a la desesperación. Su desconfianza hacia Lorenzo crece, convencido de que el capitán oculta a la joven, lo que alimenta aún más el enfrentamiento entre ambos.

| RTVE

En las cocinas, Candela se sincera con Toño y desvela secretos del pasado que podrían ser clave para entender su difícil relación con Simona. Estas revelaciones prometen abrir un nuevo camino para el perdón y la reconciliación.

Mientras tanto, María Fernández, incapaz de controlar sus sentimientos hacia Samuel, busca distraerse en la verbena del pueblo. Sin embargo, al regresar, la realidad la golpea con fuerza, obligándola a enfrentar el peso de sus emociones.

La lucha de Catalina contra el barón de Valladares alcanza un punto culminante cuando, respaldada por sus trabajadores, logra humillarlo públicamente. Este desafío deja claro que la joven está decidida a cambiar las reglas del juego en el palacio.

| RTVE

En el clímax del episodio de La Promesa, la tensión se concentra en Leocadia, que termina cediendo al chantaje de Lorenzo. La entrega de su hija para casarla con él marca un desenlace cargado de dramatismo que no pasará desapercibido.

El capítulo de hoy de La Promesa marcará un antes y un después con la revelación definitiva sobre Jana y Ana Garcés. La serie no solo avanza en su misterio central, sino que también refuerza las demás tramas con giros intensos. ¿Será este el momento en que los secretos más ocultos finalmente salgan a la luz?