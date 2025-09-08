¿Quién ocupa el corazón de Pedri González? El del Barça y la Roja rompe el silencio

Los grandes futbolistas no solo generan titulares por lo que hacen en el campo. También despiertan interés por su vida privada. Y en el caso de Pedri González, la expectación ha sido constante.

El canario del FC Barcelona y de la Selección Española se ha convertido en uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo. Sin embargo, lejos de los estadios, su vida sentimental ha estado rodeada de rumores y especulaciones.

| E-Noticies, @FCBarcelona_es

Los seguidores del jugador llevan tiempo tratando de descubrir quién es la persona especial que acompaña sus pasos. En redes sociales no faltan teorías, fotos comentadas y hasta gestos que algunos interpretan como señales. La curiosidad ha sido tan fuerte que algunos medios dedicaron programas enteros a analizar sus movimientos. Pero, hasta ahora, nada se había confirmado de forma oficial.

Quién es la pareja de Pedri: los rumores

Durante meses, el nombre de Pedri ha sido vinculado con diferentes mujeres. El más repetido fue el de la influencer Abril Cols. El motivo: se la vio vistiendo una camiseta con el número 8 del Barça y manteniendo contacto con familiares del futbolista.

Otro rumor lo relacionó con la creadora de contenido Lorena Ramiro, a quien algunos espacios televisivos señalaron como su pareja secreta. Incluso apareció en la lista Tania Déniz, exconcursante de La Isla de las Tentaciones. Pero todas esas historias quedaron como simples especulaciones sin pruebas sólidas.

| F.C. Barcelona

Ante tanta expectación, el propio Pedri decidió poner las cosas claras. En una entrevista con el periodista Juanma Castaño respondió con sinceridad: “No, todavía no. Soy muy joven para eso”. Una frase corta, directa y contundente y, con ella descartó cualquier vínculo sentimental y dejó claro que no hay pareja oficial.

Su respuesta zanjó las dudas, pero también reveló una faceta poco común en un jugador de su edad. Pedri no solo se centra en su rendimiento deportivo, sino que también protege con firmeza su vida personal. Para muchos aficionados, esta sinceridad fue una muestra de madurez.

El joven canario sabe que atraviesa una etapa decisiva en su carrera. Entre las lesiones y la exigencia del calendario, sus energías están volcadas en el fútbol. Evitar distracciones es una forma de blindarse y asegurar que su rendimiento no se vea afectado.

Quienes lo siguen en redes sociales lo saben bien. Sus publicaciones rara vez muestran momentos personales. La mayoría de sus fotos y vídeos giran en torno a entrenamientos, partidos y celebraciones deportivas. Solo su familia, y en especial su madre, aparece de manera recurrente como apoyo constante.

Hoy, la realidad es clara: Pedri está soltero y lo asume con naturalidad. Para él, el presente se centra en crecer como jugador y en seguir sumando títulos con el Barça y con la Selección Española. Y si algún día decide compartir su vida con alguien, será cuando él lo considere oportuno. Lo hará sin prisas, sin presiones y con la misma tranquilidad con la que maneja el balón en el campo.