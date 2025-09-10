Pep Guardiola, Donald Trump y Rosalía: Qué han hecho juntos

La final del US Open se había anunciado como una cita deportiva histórica, pero lo que terminó atrapando a todos fue el espectáculo de estrellas en las gradas. Tres personalidades de mundos muy distintos se sentaron bajo un mismo techo: Pep Guardiola, Donald Trump y Rosalía. Una imagen difícil de imaginar y que, sin embargo, quedó para el recuerdo de un torneo que ya era extraordinario en la pista.

El ambiente vibraba con la intensidad del tenis, pero la mirada se escapaba constantemente hacia la grada, donde la diversidad de estilos y personalidades ofrecía un espectáculo paralelo. Nueva York, capital mundial del espectáculo, fue testigo de una de las coincidencias más inesperadas del año.

Guardiola y su elegancia silenciosa

Pep Guardiola, el entrenador catalán más laureado de la última década, apareció impecablemente vestido y sin compañía familiar, algo poco habitual en él. El técnico del Manchester City acostumbra a dejarse ver junto a su exmujer Cristina Serra o su hija Maria en citas de tenis como Wimbledon, pero esta vez prefirió la discreción.

| XCatalunya, Manchester City, Canva Creative Studio

Con una gorra gris y una actitud relajada, Guardiola disfrutó del encuentro como espectador de lujo. Su pasión por el tenis no es nueva, siempre lo ha considerado un deporte fascinante por la combinación de táctica, resistencia psicológica y capacidad de respuesta totalmente inmediata. Su presencia confirmó que, incluso lejos del fútbol, sigue atrayendo la atención mediática como si estuviera en la banda dirigiendo una final europea.

Trump, entre la polémica y la provocación

Donald Trump, el eterno protagonista de titulares polémicos, también se dejó ver en el palco de autoridades. En su estilo característico, atrajo un revuelo inmediato entre quienes lo aplaudían y quienes lo abucheaban. Nueva York no olvida fácilmente sus años de negocios cuestionados ni sus discursos incendiarios, y su aparición en el US Open fue una prueba más de la división que genera.

En contraste con Guardiola, Trump representaba el ruido mediático y la inevitable controversia, recordando al mundo que incluso en un evento deportivo intenta proyectar poder e influencia. Su mera presencia provocó controles de seguridad masivos que desembocaron en un retraso del partido. Y también en que muchos espectadores entraron con la final ya empezada.

| YouTube

Rosalía, el brillo inesperado

La gran estrella catalana de la música fue otra de las protagonistas indiscutibles de la jornada. Rosalía llegó con un look impecable, elegante y sobrio, que encendió la conversación en redes sociales. Sus seguidores analizaron cada detalle, desde el vestido blanco hasta los accesorios que parecían adelantar una nueva etapa en su estilo artístico.

Mientras en la pista Carlos Alcaraz se consagraba como número uno, Rosalía competía en otro terreno: el de la cultura pop global. Su sola presencia logró eclipsar por momentos la emoción del partido, consolidando su posición como referente internacional capaz de generar titulares sin pronunciar palabra.

El US Open de Nueva York pasará a la historia por la épica sobre la pista y por la postal única en la grada. Guardiola con su elegancia sobria, Trump con su provocación constante y Rosalía con su magnetismo escénico dibujaron un contraste que difícilmente volverá a repetirse. Lo cierto es que fueron muchas las figuras públicas que se dejaron ver por la zona VIP de la final del US Open.