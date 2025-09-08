Logo es.xcatalunya.cat
Se confirman todos los rumores sobre el príncipe George
Oficial: Kensington Palace admite que los rumores sobre el príncipe George son ciertos

Salen a la luz nuevos detalles sobre el príncipe George, hijo mayor de los príncipes de Gales, hasta ahora desconocidos

por Daniel H. Marín

El príncipe George ha vuelto a clase tras el parón de verano. A sus 12 años, el hijo mayor del príncipe Guillermo y la princesa Kate comienza su último año en la Lambrook School, en Berkshire. Este curso marcará el cierre de una etapa, antes de que inicie una nueva fase en su formación.

A pesar de ser el segundo en la línea de sucesión al trono, George lleva una rutina escolar muy similar a la de otros alumnos. En el colegio no se le llama "príncipe", ni recibe trato especial.

En el colegio es simplemente George Wales, el apellido que comparte con sus hermanos Charlotte y Louis. Lo utilizan en lugar de sus títulos reales, ya que hace referencia directa al cargo oficial de sus padres como príncipes de Gales.

Una mujer y tres niños vestidos formalmente miran hacia arriba con expresiones de interés frente a un edificio con columnas.
Kate Middleton quiere que sus hijos tengan una infancia normal | Europa Press

Admiten que los rumores sobre el príncipe George son ciertos

Este detalle no es casual, ya que es una tradición en la familia real británica. Guillermo y Harry también usaron "Wales" como apellido cuando eran niños. Y es que su padre, el rey Carlos, era el príncipe de Gales en aquel entonces.

Antes de 2022, cuando Guillermo y Kate aún eran conocidos como duques de Cambridge, sus hijos usaban el apellido Cambridge en el entorno escolar. Así, eran llamados George, Charlotte y Louis Cambridge, en línea con el título nobiliario que ostentaban sus padres en ese momento.

Aunque George sabe cuál es su destino, no hace alarde de ello. La familia ha intentado darle a él y a sus hermanos una educación lo más normal posible. Sin cámaras, sin tratos preferentes, sin protocolos innecesarios.

En Lambrook, George practica deporte, participa en distintas actividades junto a sus compañeros y se integra con normalidad en la dinámica del colegio. Además, sigue un programa académico exigente, diseñado para preparar a los alumnos de cara a los próximos niveles educativos.

Joven sonriente apoyado en una cerca de madera en un entorno natural
George no utiliza su título de príncipe en el colegio | Instagram, @princeandprincessofwales

Los príncipes de Gales quieren proteger a sus hijos

El uso de apellidos dentro de la familia real británica es algo particular. Oficialmente, los miembros con tratamiento de Alteza Real y título de príncipe o princesa no necesitan uno. Pero en contextos escolares o militares, adoptan el apellido vinculado al título del padre.

En 1917, el rey Jorge V estableció el uso del apellido Windsor. Décadas después, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo añadieron Mountbatten. De esta manera, dieron lugar al actual Mountbatten-Windsor, que usan algunos miembros de la familia real sin título oficial.

Un niño con expresión seria, vestido con traje y corbata, rodeado de personas en un evento.
El príncipe George es el segundo en la línea de sucesión al trono | Europa Press

Los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie y Lilibet, también usan ese apellido en la vida diaria. Aunque desde la llegada al trono de Carlos III tienen derecho a ser llamados príncipe y princesa, sus padres han aclarado que esos títulos solo se utilizarán en actos formales.

Mientras tanto, el príncipe George sigue creciendo lejos del foco mediático. En el colegio, su día a día está centrado en estudiar, jugar y prepararse para el futuro papel que algún día tendrá que asumir.

