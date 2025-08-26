La noticia de la infanta Elena y Tom Cruise ve la luz tras años guardada en un cajón

Una noticia que vincula a la infanta Elena con el actor Tom Cruise ha salido a la luz tras haber permanecido en silencio durante más de dos décadas. El relato, que parecía guardado en un cajón de la historia reciente de la Casa Real, revela un encuentro inesperado en pleno corazón de Madrid. Lejos de ser un rumor sin fundamento, lo ocurrido ha sido confirmado por fuentes directas de la época.

Lo que se ha descubierto es que la infanta Elena participó en una cena privada con Tom Cruise en el Palacio de Santo Mauro. El encuentro ocurrió en el año 2000, cuando el actor norteamericano se encontraba en España por el rodaje de una película junto a Nicole Kidman y Alejandro Amenábar. Aquella velada reunió a varias figuras de la realeza española y a una de las mayores estrellas de Hollywood en un mismo salón.

| Europa Press

La historia ha sido revelada por el productor Emiliano Otegui en el pódcast Delirios de España de Podium Podcast. Según ha explicado, la iniciativa surgió de Rafael Fernández-Villaverde, marqués de Arcicóllar, quien actuó como intermediario entre la Casa Real y el equipo de producción de la película. Gracias a esa gestión, Tom Cruise compartió mesa con los entonces reyes Juan Carlos y Sofía, así como con las infantas Elena y Cristina.

La cena privada que unió a Tom Cruise con la infanta Elena

El banquete tuvo lugar durante el rodaje de Los Otros, una de las producciones españolas más internacionales del momento. La película, que se filmaba entre Cantabria y Madrid, contaba con Cruise como productor y atrajo la atención mediática de todo el país. En ese ambiente, la cena privada fue organizada con discreción, lejos de los focos y de la curiosidad del público.

| Europa Press

Según ha relatado Álvaro Fernández-Villaverde, marqués de Santa Cruz, Cruise preparó cuidadosamente los temas de conversación antes del encuentro. Con la reina Sofía habló de cocina, con Juan Carlos de barcos, con la infanta Cristina de viajes y con Elena de asuntos más distendidos. Ese detalle dejó claro que el actor había diseñado la velada con una precisión diplomática poco habitual en una estrella de Hollywood.

La inesperada conexión de Tom Cruise con la familia real

Aunque Nicole Kidman no acudió, probablemente por cansancio tras el largo rodaje, la cena transcurrió sin incidentes y dejó un recuerdo que apenas había trascendido. Días después, Cruise intentó jugar al golf en el Real Club Puerta de Hierro, aunque la entrada le fue inicialmente denegada. Finalmente, gracias a contactos cercanos al príncipe Felipe, logró acceder y terminó compartiendo una comida con Juan Carlos y su hijo.

El paso del tiempo ha dotado de un valor singular a esta historia. Apenas unos meses más tarde, Tom Cruise y Nicole Kidman anunciaron su divorcio, mientras que Los Otros se convirtió en un éxito internacional. Hoy, 25 años después, aquella cena permanece como una curiosa imagen en la memoria, donde la monarquía española y Hollywood se encontraron, con la infanta Elena como una de sus protagonistas.