José Corbacho enfada a los aficionados del Barça: 'Quiero que la Liga la gane...'

La rivalidad entre Barça y Espanyol convive con chistes, agravios y gestos que traspasan vestuarios. Hoy el foco vuelve a alumbrar a un viejo conocido del plató y el patio.

José Corbacho, nacido en L’Hospitalet en 1965, cumplirá 60 años en diciembre. Saltó desde La Cubana y El Terrat a la fama televisiva, con registros siempre corrosivos. En ABC se reivindica madridista por tradición familiar, y se define como contradicción ambulante. Ese perfil no es neutral cuando pisa el terreno resbaladizo del fútbol catalán.

Del “Barcelona sin barceloneses” al dardo de 2025: un historial que escuece

No es la primera vez que suelta la mano y deja pólvora contra Catalunya. En 2022 aplaudió una Barcelona sin barceloneses y cargó con desgana contra el Procés. Aquella frase no fue un lapsus, fue una posición sostenida para agradar a Madrid. Con ese contexto, su último guiño futbolístico suena a provocación calculada y nada inocente.

La frase que incendia al barcelonismo y redibuja el Rivalómetro local

En una entrevista publicada hoy, Corbacho verbaliza su preferencia liguera sin anestesia ni matices. Asegura que, puestos a mojarse, le gustaría que el campeón fuera el Espanyol. El comentario cae como sal en una herida permanente entre orillas que comparten ciudad. Y confirma un patrón: todo vale para incomodar al Barça, incluso desde el plató.

Cornellà se blinda: 7 de 9 y un Dmitrović notable en el arranque

La coyuntura además alimenta la narrativa perica, sostenida por un inicio convincente de Liga. El Espanyol suma siete puntos de nueve tras vencer a Atlético y Osasuna, y empatar en Donostia.

Dmitrović, fichado en junio, respondió con paradas clave para asegurar el último triunfo. La herida por Joan Garcia existe en el vestuario y la grada, por razones obvias. Corbacho presume de familia perica, y el fichaje del guardameta por el Barça dolió especialmente.

El termómetro azulgrana: Flick, Yamal y Joan Garcia blindan la respuesta

En el otro lado, el Barça mantiene su hoja de ruta con Flick y un bloque reconocible. El empate de Vallecas llegó sostenido por un Joan Garcia decisivo bajo palos. El campeón no cambiará objetivos por un chascarrillo, aunque sí agradecerá combustibles emocionales. A estas alturas, el debate relevante es táctico, no humorístico, ni de simpatías pasajeras.

Riesgos y oportunidades: ruido mediático, derbis calientes y una Liga que no espera

El comentario incendia redes y radio, pero el calendario castigará a quien se distraiga. El Barça ya enseña un guardameta fiable y automatismos, más allá de la eficacia pendiente.

El Espanyol crece desde el orden y la portería, obligado a sostener ritmo tras el parón. Mientras, Corbacho sigue en su papel: entretener pinchando; aunque el pinchazo esta vez duele. Para el barcelonismo, el mejor antídoto será responder en el césped, como casi siempre.