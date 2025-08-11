Ivana, hermana de Georgina Rodríguez, rompe el silencio y confirma: 'Me siento…'

Georgina Rodríguez está de enhorabuena. La modelo e influencer ha compartido una de las noticias más especiales de su vida: Cristiano Ronaldo le ha pedido matrimonio. Además, su hermana, Ivana, quien en estos momentos vive lejos de la pareja, ha confesado en una entrevista que cuando viaja: "Me siento poderosa".

Ivana con esta noticia de su hermana se alegrará mucho ya no solo porque su hermana se case sino porque eso le permitirá disfrutar de una de sus grandes pasiones: viajar. Cristiano Ronaldo le ha pedido matrimonio a Georgina con un lujoso anillo valorado en unos cinco millones de euros. Un anillo que ha brillado tanto como la sonrisa de Georgina.

| Instagram, @georginagio

El futbolista portugués ha querido dar un paso más en su relación y lo ha hecho después de varios años de amor y de formar una familia junto a la influencer. La pedida ha sido muy romántica según han informado algunos profesionales y Georgina ha mostrado la joya en sus redes sociales. Ha acompañado la imagen con un mensaje claro: “Sí, quiero, en esta y en todas mis vidas”.

Ivana habla sobre cómo es su vida lejos de Georgina Rodríguez

Entre las invitadas de honor a la futura boda ha estado su hermana Ivana Rodríguez. Ella ha vivido estos últimos años lejos de Georgina. Mientras la modelo ha residido en Arabia Saudita junto a Cristiano y sus hijos, Ivana ha hecho su vida en Gijón.

En una reciente entrevista para la revista ¡Hola!, Ivana ha confesado cómo ha sido su día a día lejos de su familia. “¡Yo solo venía por un año y mira todo lo que llevo!”, ha contado. Ha explicado que Gijón le ha conquistado y ha destacado su mar, su montaña, su gastronomía y su gente auténtica.

| Redes sociales

Ivana ha afirmado que vive allí desde 2019 y ha formado una familia con su pareja: Ha tenido dos hijas, Deva y Dafne. Se ha mostrado feliz y adaptada y ha dicho que la ciudad es cómoda, acogedora y viva. Aunque la distancia con su hermana ha sido grande, el vínculo entre ellas ha seguido fuerte.

Georgina Rodríguez aún no ha dado detalles sobre su boda

Por eso, no ha sorprendido que se haya alegrado con la noticia de la pedida. Todo apunta a que ha sido una de las primeras en felicitar a la pareja. La emoción de la boda ya se ha notado en el entorno familiar.

Georgina y Cristiano han dado un paso muy esperado. Ivana ha continuado disfrutando de su vida en Gijón pero ahora lo hará con la ilusión de un evento que reunirá a toda la familia. Una boda que promete lujo, amor y emoción.