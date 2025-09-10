Golpe para Xavier Grasset en audiencias: Pérdida importante

El arranque real de la temporada en Catalunya dejó una foto nítida y varias alertas internas. TV3 volvió a liderar el día con solvencia, empujada por la fortaleza de sus informativos y el acceso.

TN Vespre superó el 30% con 518.000 espectadores, mientras TN Migdia firmó 352.000 y 28,1% de cuota. “Cuines”, “Com si fos ahir” y “Està Passant” completaron el top con registros entre el 19% y el 21,7%.

Prime time: Motos resiste y Broncano crece, el factual de 3Cat no rompe

En el prime time, Pablo Motos volvió a sostener “El Hormiguero” en Catalunya con 200.000 seguidores y 12,8% de cuota. “La Revuelta” de David Broncano se movió en 169.000 y 10,6%, consolidando su incidencia pero sin superar al formato de Antena 3. El factual de 3Cat con Sting quedó en 169.000 espectadores, lejos del liderazgo en su tramo competitivo. Antena 3 Noticias 2 aportó 199.000 y 11,9%, reforzando el bloque nocturno del grupo.

| 3Cat

La tarde de TV3 y el efecto arrastre hacia el late informativo

El acceso de tarde volvió a funcionar para la cadena pública con “Cuines” y “Com si fos ahir” empujando la curva de consumo. “Està Passant” retuvo con un 19% y 242.000, facilitando un puente robusto hacia el TN Vespre y su pico de la franja.

En la noche informativa, el sello de debate se mantiene en 3/24 con “Més 324”, ahora con Marina Romero al frente del formato. El canal 324 cerró el día con un 2,4% de cuota, un entorno exigente para un talk político de nicho.

El dato de Grasset: corrección de cinco puntos respecto al lunes

En ese contexto, Xavier Grasset afrontó un martes más áspero con “La Selva” en la franja vespertina. El lunes había arrancado muy fuerte, con un 15,4% de cuota que marcó el tono del estreno semanal.

| TV3, derirus

Veinticuatro horas después, el magazine corrigió su rendimiento tras ese pico inicial. La pérdida fue de cinco puntos entre lunes y martes, en línea con la presión competitiva de septiembre.

Cómo leer el dato: precedentes, target comercial y maduración

El comportamiento no resulta anómalo para un magazine diario en las primeras semanas de curso televisivo. La temporada pasada, “La Selva” cerró por encima del curso anterior en cuota y espectadores, aunque sin alcanzar todavía la media de la cadena.

La comparativa sugiere una progresión “de menos a más” con dientes de sierra, habitual cuando se reajustan secciones y colaboradores. En target comercial, la tarde compite con concursos estatales muy asentados, y depende del tema del día para maximizar afinidad.

Reacciones del sector y próximos pasos editoriales

En el sector se insiste en que la tendencia se mide por semanas y con minuteo, no por un único punto de partida. Fuentes de programación destacan que el arrastre de “Cuines” y “Com si fos ahir” es una ventaja, pero exige calibrar ritmo y jerarquía de contenidos.

También señalan la necesidad de modular el peso de tertulia frente a entretenimiento ligero, mientras el debate nocturno preserva marca con Marina Romero. La perspectiva próxima pasa por estabilizar el tramo en doble dígito, observar la curva y ajustar la escaleta con cirugía fina.