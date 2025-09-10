Giro de 180º para Meghan Markle y Kate Middleton: no lo esperaban, pero es verdad

La relación entre el príncipe Harry y el príncipe Guillermo lleva años en el punto de mira. Desde que Harry y Meghan Markle decidieron alejarse de la familia real británica en 2020, las tensiones con los Windsor han ido en aumento.

El distanciamiento ha sido uno de los temas más comentados en entrevistas, documentales y libros. Ahora, en su visita a Londres, el duque de Sussex ha dejado una nueva indirecta que vuelve a reavivar el debate sobre el vínculo roto entre los hijos de Carlos III.

| Europa Press

El dardo del príncipe Harry a su hermano Guillermo

Harry se encuentra en la capital británica para asistir a los premios WellChild, organización benéfica con la que colabora desde hace años. Su llegada coincide con una fecha muy simbólica: el tercer aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II.

Sin embargo, su viaje no está relacionado con un homenaje familiar, sino con su compromiso social. Llama la atención que haya viajado sin Meghan Markle ni sus hijos Archie y Lilibet. Por su parte, Kate Middleton, tampoco ha tenido ningún tipo de contacto público con su cuñado.

Durante su participación en la gala de WellChild, Harry tuvo un gesto que ha dado mucho que hablar. En una conversación con uno de los jóvenes premiados, el tema de los hermanos salió a relucir. El joven mencionó que tenía un hermano, a lo que Harry respondió con humor:

"¿Te vuelve loco?". Cuando el niño le contestó que se llevaban bien, el príncipe no dudó en lanzar una frase que muchos han interpretado como una clara alusión a Guillermo: "¿Saben qué? Hermanos. A veces se hace más desafiante".

| Europa Press

Giro de 180º para Meghan Markle y Kate Middleton

Aunque lo dijo entre risas y en tono ligero, sus palabras no pasaron desapercibidas. Este comentario, aparentemente inocente, ha sido entendido como una nueva referencia a la tensa relación con el heredero al trono.

Más aún, considerando que ambos se encontraban en la misma ciudad y no se produjo ningún encuentro. Esta nueva aparición de Harry en Londres, en solitario y sin señales de acercamiento con su familia, vuelve a dejar claro que la reconciliación entre los hermanos aún está lejos.

En este conflicto, Meghan Markle y Kate Middleton se han convertido en daños colaterales de una relación rota entre hermanos. Mientras Harry y Meghan siguen alejados de la institución, Guillermo y Kate mantienen su papel en la primera línea real, marcando así dos realidades distintas.