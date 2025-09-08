Giro de 180 grados en la vida de Ruth Jiménez tras separarse de su pareja

El universo televisivo vive en movimiento constante y pocos nombres lo encarnan mejor que Ruth Jiménez. La periodista catalana ha construido una trayectoria sólida, saltando con solvencia entre formatos culturales, magazines y directos en cadenas públicas y privadas. Esa versatilidad la convirtió en un rostro fiable para directos exigentes y entrevistas con músculo, desde TV3 hasta Cuatro y La 2.

En medio de un arranque de temporada lleno de cambios, Jiménez vuelve a colocarse bajo los focos por un motivo estrictamente personal. A sus 49 años, la presentadora abre una etapa nueva, serena y consciente, en la que sopesa prioridades con frialdad profesional. Programas como Tarda oberta, Las Mañanas de Cuatro o Tips respaldan ese perfil trabajador y resistente.

La separación que Ruth Jiménez ha explicado con su propia voz

Lo que era un rumor en redacciones de crónica rosa se convirtió en hecho. La presentadora confirmó su ruptura con el periodista y profesor Santiago Tejedor.

Lo hizo con un mensaje sin adornos, abrazando lo que ella misma define como "soledad escogida". Una elección que encaja con su carácter discreto y poco dado a exhibiciones.

La confesión, realizada en una conversación publicada por una conocida revista, despeja meses de especulaciones y ordena el relato de su vida sentimental reciente.

Reacciones, prioridades familiares y un movimiento que cambia la partida

A partir de esa decisión íntima, llegó el giro que afecta a su día a día como madre. Ruth ha organizado su vida para que su hijo Julio comparta más tiempo con su padre, Risto Mejide, y con su hermana Roma. La periodista apuesta porque curse el Bachillerato en la misma ciudad que ellos. La presentadora lo explica como un acto de amor materno, pragmático y meditado, que busca estabilidad afectiva y logística para un adolescente en plena formación.

La periodista subraya además que la relación con Laura Escanes es correcta y cordial, y que en casa “las puertas están abiertas”. También reivindica a Risto como un padre “fantástico”, aunque admite que las distancias complicaban la cotidianeidad, algo que este nuevo escenario pretende corregir. En paralelo, el joven Julio muestra inclinación por las ciencias y destaca en matemáticas. Un rasgo que su madre atribuye con humor a la herencia paterna.

| Instagram

Una carrera curtida en la televisión que apunta a nuevos retos

Mientras reajusta su vida personal, Jiménez no descuida el músculo profesional que la define desde hace dos décadas. Quien la ha visto pilotar directos sabe que su fortaleza está en la conversación reposada y en los formatos con contenido.

Además de televisión, ha consolidado una línea de trabajo en eventos, presentaciones y docencia en comunicación. Es un terreno que mantiene su agenda activa y le permite elegir el siguiente paso con libertad.

Discreción frente al ruido: así gestiona Ruth su relato mediático

No es casual que, pese a ser una celebridad con pasado de romance mediático y ruptura sonada, su exposición en redes sea limitada y medida. Ese bajo volumen digital ha reforzado su imagen de profesional reservada, sin estridencias, que solo rompe el silencio para ofrecer información verificada y razonada. En ese equilibrio entre vida pública y preservación de la intimidad reside gran parte de su atractivo periodístico.