Gavi con Carles Puyol: Qué han hecho juntos

Gavi vuelve a escena con su rodilla en el centro del debate, y el barcelonismo contiene la respiración ante su estado. El parón internacional termina y la plantilla regresa al trabajo, con el mediocentro pendiente de sensaciones cada día.

La rodilla de Gavi, decisión médica y plazos prudentes

Los servicios médicos han apostado por un tratamiento conservador, sin cirugía inmediata, después de nuevas pruebas y consultas especializadas. El objetivo es calmar el dolor de la rodilla derecha y recuperar estabilidad, antes de reintroducir carga competitiva progresiva.

Entre las opciones barajadas apareció una artroscopia para limpiar la zona, pero se ha descartado provisionalmente. El susto llegó a finales de agosto, cuando abandonó un entrenamiento con dolor en la misma articulación operada en 2023. Las pruebas descartaron daños en el cruzado, y el club maneja un plan de tres semanas que le aparta ante el Valencia.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Alfa de abidin's Images

Montmeló explica la foto con Puyol que incendió redes

Montmeló explicó la foto, porque Gavi coincidió con Carles Puyol en el paddock. La imagen llegó durante el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, con Marc Márquez presente y cámaras atentos a cada gesto culé. El sábado ya hubo foco con la carrera al esprint, ganada por Marc tras una caída de Álex cuando lideraba.

Puyol compartió la jornada en sus perfiles y dejó un agradecimiento explícito a la organización, con la sonrisa que lo hizo capitán eterno. La foto con Gavi corrió como la pólvora y reforzó un relato de celebridad deportiva y continuidad generacional que tanto gusta en el Camp Nou.

El mediocentro apareció acompañado por su pareja, Ana Pelayo, con un perfil discreto que encaja con el momento médico y personal. Ambos pasaron por la zona de Ducati y saludaron a protagonistas, manteniendo un bajo perfil que alimentó más curiosidad que exposición.

La fiesta deportiva tuvo dueño azul, porque Álex Márquez ganó el domingo y desbarató el intento de alirón anticipado de su hermano. La carrera reunió 187.000 espectadores, la cifra más alta desde 2008, y el podio lo completó Enea Bastianini con notable distancia.

Reacciones oficiales y lectura para el aficionado culé

Desde el club se transmite calma y se descarta por ahora la artroscopia, privilegiando fisioterapia y control del dolor en microciclos. El parte es flexible: si ceden las molestias, se acelerará la reintegración, y si no, se valorarán medidas más intervencionistas.

Si la mejoría no llega, el siguiente paso contemplado sería una artroscopia mínima para explorar la articulación y aliviar molestias. Mientras, el calendario aprieta con Valencia, Newcastle y Getafe, y el equipo necesitará su intensidad para subir un punto el ritmo.

| FCB, XCatalunya

La imagen con Puyol, más allá del impacto viral, le devuelve a Gavi una narrativa de coraje, temple y ambición que necesitaba. El liderazgo del excapitán sirvió de espejo durante años, y hoy funciona como amuleto emocional para el regreso que ansía el vestuario.

La pregunta ya no es si volverá, sino cómo y cuándo, porque su energía define al equipo y su ausencia se nota. Si el plan médico acierta y el calendario acompaña, el romance con la grada seguirá intacto y el relato tendrá final feliz.