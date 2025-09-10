Froilán (27 años), protagonista inesperado de la gala de 'Supervivientes All Stars'

En la última gala de Supervivientes All Stars, Froilán se convirtió sin quererlo en el gran protagonista de la noche. Todo ello gracias a Miri, la supuesta nueva pareja del hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. La joven cocinera aterrizó en Honduras, precisamente tras salir a la luz sus fotos cómplices con Froilán.

Aunque la superviviente ha tratado de tirar balones fuera, sus últimas palabras en el reality han puesto en el foco al joven Borbón. Sobre todo porque se confirma que ella guarda una estrecha relación con la familia de Froilán.

| Europa Press

Supervivientes All Stars pone el foco en Froilán

Pocas cosas crean más expectación en televisión que un salseo. Y sí, ese salseo tiene como protagonista a Froilán. Supervivientes All Stars lo sabe muy bien, por eso quiso contar entre sus participantes a la supuesta nueva novia del joven Borbón.

La chef no está defraudando y prueba de ello fue lo que hizo en la última gala que ayer se emitió en Telecinco. Miri volvió a dirigir los focos hacia Froilán y lo convirtió en protagonista de Supervivientes All Stars al felicitar en directo a Victoria Federica.

“Tu cuñada cumple años hoy”, le informó Jorge Javier al conectar con la superviviente. Miri escuchaba atenta y se sorprendió cuando el presentador le animó a que imitara a Rosa Benito y su mítico “cuñaaaaa”. La concursante se negó a hacerlo en un principio afirmando que prefería “hacerlo a mi manera”, pero acabó claudicando a la petición de Jorge.

Pasado el momento de humor, la superviviente sí felicitó a la hermana de Froilán como ella deseaba. “Espero que, si me estás viendo, hayas tenido un cumpleaños fantástico”, dijo a cámara. Lo llamativo de su discurso llegó cuando animó a Victoria a “conocerse algún día”.

Miri entró de lleno en el juego de Jorge hasta el punto que reconoció que “Froilán me va a matar”. “Mi relación con Froilán ya ‘caput’”, sentenció en Supervivientes All Stars antes de despedir la conexión. La cocinera ha demostrado que no tiene vergüenza a nada y que su amistad con el hijo de la infanta Elena es su mayor baza.

Froilán salta a Supervivientes All Stars

Todo estalla después de que se filtraron unas imágenes en Ibiza. Allí, Froilán y Miri fueron captados en actitudes que alimentaron los rumores de romance. Se los veía sonrientes y muy cercanos, abrazados en un chiringuito de Ses Salinas y ese escenario veraniego disparó los titulares sobre ellos.

También fue la llave para que la cocinera se convirtiera en concursante de Supervivientes All Stars. Ya en su estreno, Jorge no dejó pasar el tema y le preguntó a Miri si tendría que llamarla “alteza” a partir de ahora. Ella, en lugar de parar la broma, la alimentó, aunque dejó caer que todo lo que se estaba publicando no era cierto.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Añadió con picardía que mejor se lo preguntaran a él, y si el presentador quisiera, “igual viene” a verla a Honduras. Esa frase amplificó aún más la expectación sobre Supervivientes y sobre Froilán. En el mismo clip, la superviviente mandó un beso a la Casa Real “si me lo permites”.

Aunque lo dijo de broma, ese gesto reavivó el interés sobre lo que une a Froilán con ella. También ayuda a que Supervivientes All Stars gane impulso mediático y mayor interés. Ahora, nuevamente, Froilán se ha colado en una nueva gala y se ha convertido, otra vez, en el gran protagonista.

Parece que el concurso de Miri va a estar estrechamente ligado al hijo de la infanta Elena y que su nombre saldrá a flote. No en vano, si la joven se encuentra en Honduras es, principalmente, por su supuesta relación con Froilán.