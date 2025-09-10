La firme reacción del príncipe de Gales a los rumores que circulan sobre Buckingham

Esta semana, la figura del príncipe de Gales ha vuelto a colocarse en el centro de la atención mediática. Los rumores que circulan sobre Buckingham han generado gran expectación, y la prensa británica ha puesto el foco en Kate Middleton y en el posible acercamiento entre Harry y Carlos III. En medio de estas habladurías, Guillermo ha tomado una decisión que ha sorprendido a todos.

Los comentarios han ido en aumento desde Londres hasta Edimburgo, y cada nueva aparición pública de la Familia Real genera interpretaciones y titulares. ¿Qué papel juega Guillermo en este complejo panorama y cómo ha decidido responder a las conjeturas que rodean a su mujer y a su hermano?

| Europa Press

Guillermo responde a los rumores con una reacción inesperada

Los rumores no son algo nuevo para Buckingham, pero en las últimas semanas han cobrado fuerza con dos asuntos muy delicados. Por un lado, algunos medios británicos han señalado que Kate Middleton podría estar usando una peluca debido al tratamiento oncológico que atraviesa. Una especulación que, aunque no confirmada, ha tocado la sensibilidad de muchos seguidores de la princesa.

Por otro lado, la prensa ha hablado de un reencuentro privado entre el príncipe Harry y el rey Carlos III. Desde el fallecimiento de Isabel II en septiembre de 2022, las tensiones entre padre e hijo han sido constantes. Aunque se habló de que podría producirse un encuentro en las últimas semanas, lo cierto es que, hasta ahora, no se ha dado.

En este clima de incertidumbre, todas las miradas estaban puestas en Guillermo. Como heredero al trono y rostro visible de la institución en muchos actos, su reacción era esperada con especial interés. Y ha sido precisamente en un acto público en Lambeth donde ha dejado clara su postura.

La firme reacción del príncipe de Gales ha sido mantener intacta su agenda oficial y mostrarse sereno frente a las habladurías. Ayer, Guillermo visitó una asociación en Lambeth dedicada a luchar contra la exclusión social y a apoyar a jóvenes en riesgo de quedarse sin hogar. Con este gesto, dejó claro que no piensa alimentar las especulaciones.

En redes sociales, la cuenta oficial de los príncipes de Gales compartió un mensaje en el que se recogían sus palabras. "Reunidos para apoyar a los jóvenes y hacer frente a las personas sin hogar en Lambeth. Es genial ver lo que puede pasar cuando múltiples organizaciones con ideas afines se unen bajo un mismo techo", compartió.

El acto tuvo lugar en Spiral Skills HQ, donde Guillermo se reunió con miembros de Homewardsuk, YCUK y Symphony. Más allá de los rumores sobre su mujer y su familia, quiso destacar la importancia de estas iniciativas sociales.

El silencio de Guillermo frente a las especulaciones sobre Kate Middleton

La figura de Kate Middleton ha estado rodeada de comentarios durante semanas. Desde que se confirmó su tratamiento médico, cada aparición suya ha generado análisis sobre su aspecto. Los pensamientos de que podría usar peluca se han repetido en tabloides, aunque sin ninguna confirmación oficial.

El príncipe Guillermo, lejos de pronunciarse directamente, ha optado por el silencio. Su decisión de no dar explicaciones, pero continuar trabajando con normalidad, es vista por algunos como una forma de proteger a su mujer.

| Europa Press

La preocupación por la salud de Kate no se ha disipado, pero la respuesta de Guillermo transmite un mensaje: la vida institucional debe seguir y no girar en torno a eso. En este punto, el gesto se convierte en una declaración silenciosa de apoyo.

La sombra del reencuentro entre Harry y Carlos III

Mientras tanto, otro frente mediático afecta a la Casa Real. Se había comentado que Harry podría mantener un encuentro privado con su padre en Londres. Sin embargo, según la prensa británica, la reunión aún no se ha producido.

Desde que los Sussex decidieron alejarse de la Familia Real en 2020, la relación ha sido compleja y tensa. Ahora, con la salud de Carlos en el foco público, cada gesto de acercamiento o distancia entre padre e hijo es analizado al detalle. Sin embargo, desde Inglaterra aseguran que Guillermo no quiere saber nada de su Harry.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Como era de esperar, Guillermo no ha hecho mención alguna a este tema, y su agenda demuestra que prefiere mantenerse al margen. El hecho de que no se desvíe de sus compromisos podría interpretarse como un intento de transmitir normalidad.

La firme reacción del príncipe de Gales ante las palabras sobre Kate Middleton y Harry demuestra que Guillermo apuesta por la serenidad. Su silencio ha sido su mayor declaración frente a la presión mediática. En un momento complejo para la Familia Real, el heredero ha vuelto a dejar claro que su compromiso institucional está por encima de cualquier especulación.