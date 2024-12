La felicitación navideña de los Reyes Eméritos provoca revuelo en la prensa alemana

La Navidad, una época marcada por la tradición y los buenos deseos, suele ser también un momento de atención mediática para las familias reales. Este año, la felicitación navideña de los Reyes Eméritos de España, Don Juan Carlos I y Doña Sofía, ha generado una intensa polémica. Aunque en España estas felicitaciones suelen recibir opiniones divididas, ha sido la prensa alemana la que ha lanzado críticas contundentes sobre el gesto de los antiguos monarcas.

Una felicitación bajo la lupa

La felicitación navideña de los Reyes Eméritos llegó en un momento delicado para la monarquía española. En ella, Don Juan Carlos y Doña Sofía aparecen juntos, con un mensaje breve y tradicional deseando paz y felicidad para estas fiestas. Sin embargo, la simpleza del gesto no ha pasado desapercibida para los medios alemanes, que han interpretado la felicitación como una muestra de desconexión con la realidad actual.

| Semana

La prensa alemana ha comentado que no resulta extraño que los reyes eméritos hayan optado por una estampa histórica para su felicitación navideña. En este caso, se trata del Retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo. Según destacan, esta elección refleja cómo los Reyes Eméritos se perciben a sí mismos desde hace tiempo: como figuras ancladas en el pasado. Los medios germanos no han dudado en opinar al respecto, asegurando de manera tajante que este enfoque familiar no es el adecuado, según su punto de vista.

La reacción de la prensa alemana

Los titulares en Alemania han sido claros y directos. En ellos, se destaca que la felicitación de los Reyes Eméritos carece de autenticidad y empatía, calificándola incluso de "desconectada" de la situación social y política de España. Estas declaraciones no solo critican el contenido del mensaje, sino también el hecho de que Don Juan Carlos siga enviando felicitaciones navideñas como si su posición pública no estuviera bajo cuestionamiento.

Además, los medios alemanes han señalado que la presencia de Doña Sofía en la felicitación está descontextualizada. Pues podría interpretarse como un intento de suavizar la imagen de la monarquía, a pesar de las tensiones que han trascendido sobre su relación con el Rey Emérito.

| Lecturas, XCatalunya

Un impacto mediático internacional

La repercusión de estas críticas no solo afecta a la percepción de los Reyes Eméritos en Alemania, sino también a la imagen de la Casa Real española en el extranjero. Para la prensa alemana, gestos como estas felicitaciones navideñas deberían estar más alineados con la realidad que enfrenta la monarquía. Según los analistas germanos, un mensaje más reflexivo y menos protocolario podría haber tenido un impacto más positivo.

Mientras tanto, en España, la felicitación ha despertado opiniones encontradas, pero no con la misma contundencia que en Alemania. Este episodio demuestra cómo la figura de los Reyes Eméritos sigue generando debate tanto dentro como fuera del país, convirtiendo incluso un gesto aparentemente inocente en un foco de controversia.