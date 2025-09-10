Logo es.xcatalunya.cat
Pedro Nicanor y Perito Delgado aparecen juntos con un globo de diálogo que contiene un emoji de carita con ojos brillosos
Las preciosas palabras de Perico Delgado sobre su hijo | Europa Press, esp.xcatalunya.cat, Selected Films Distribution
El emotivo comentario de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre su hijo: 'Es muy…'

Perico Delgado ha demostrado lo unido que está a su hijo con un comentario que no ha pasado desapercibido para nadie

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

Perico Delgado ha emocionado a muchos con unas sinceras palabras sobre su hijo Pedro Nicanor. El exciclista, leyenda del deporte español y actual comentarista de RTVE, ha hablado como pocas veces de su familia, a la que siempre ha protegido de los focos. Perico Delgado siempre se ha mostrado muy cercano a los suyos, así lo demostró hace poco cuando comentó que conoce bien a su hijo Pedro al decir: "Es muy cineasta".

A sus 65 años, Delgado ha sido siempre una figura querida debido a que ganó el Tour de Francia en 1988 y fue apodado ‘el ciclista del pueblo’. Sin embargo, en su vida privada ha preferido la discreción: se casó con Ludy Blanco, leonesa de 59 años, en una ceremonia íntima celebrada en Segovia en 1992. Solo acudieron 20 personas y juntos han formado una familia con tres hijos: Álvaro, Pablo y Pedro.

Perico Delgado y su hijo con cascos y gafas de sol pedalean por una carretera rodeada de árboles y colinas
Perico Delgado es una figura muy querida en España | YouTube, @PericoDelgado1960

Este último, Pedro Nicanor, ha destacado por seguir un camino muy diferente al de su padre. Ha querido triunfar en el cine y ha trabajado duro desde muy joven para lograrlo. Con solo 24 años, ya ha construido una prometedora carrera como director y guionista.

Así es el hijo de cineasta de Perico Delgado, comentarista de RTVE

En 2020, fundó su propia productora: La Huelga de las Sardinas. Con ella ha rodado tres cortos: Una tarántula en la arena (2021), Almas bajo tierra (2022) y Se acabó el verano (2023).

Pedro Nicanor con camiseta azul marino posando frente a un fondo liso azul oscuro
El joven ha creado su propia productora | Selected Films Distribution

También ha dirigido dos largometrajes: Sueños y Pan (2022) y El robo de la mano negra (2023). Además, ha sido montador y realizador de reportajes sobre La Vuelta a España desde 2018. En 2024, ha estrenado su trabajo más ambicioso: Tourmalet, el camino del mal retorno, un documental sobre el mítico puerto ciclista.

Las palabras de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre su hijo

Pedro explicó por qué ha elegido un nombre artístico distinto: "Me llamo igual que mi padre. En los créditos iba a aparecer todo como Pedro Delgado, así que me diferencié", contaba a RTVE. "Nicanor era el nombre de mi abuelo materno, me gusta, es un homenaje".

Perico Delgado con expresión seria en un entorno interior con luces desenfocadas al fondo
Perico Delgado habla con cariño de sus hijos | Europa Press

Por su parte, Perico ha hablado de sus hijos con orgullo. "Tengo unos hijos muy artistas", decía en una entrevista para La Razón.

"Pedro es muy cineasta, Pablo es creativo, y Álvaro hace deporte. Como padre, estoy feliz" y añadía: "Estoy ahí para lo que necesiten, lo que ellos quieran, mi mayor deseo es que vivan felices". Con este emotivo comentario, Perico Delgado ha demostrado que está muy unido a su hijo Pedro, además de al resto de su familia.

