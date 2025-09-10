El emotivo comentario de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre su hijo: 'Es muy…'

Perico Delgado ha emocionado a muchos con unas sinceras palabras sobre su hijo Pedro Nicanor. El exciclista, leyenda del deporte español y actual comentarista de RTVE, ha hablado como pocas veces de su familia, a la que siempre ha protegido de los focos. Perico Delgado siempre se ha mostrado muy cercano a los suyos, así lo demostró hace poco cuando comentó que conoce bien a su hijo Pedro al decir: "Es muy cineasta".

A sus 65 años, Delgado ha sido siempre una figura querida debido a que ganó el Tour de Francia en 1988 y fue apodado ‘el ciclista del pueblo’. Sin embargo, en su vida privada ha preferido la discreción: se casó con Ludy Blanco, leonesa de 59 años, en una ceremonia íntima celebrada en Segovia en 1992. Solo acudieron 20 personas y juntos han formado una familia con tres hijos: Álvaro, Pablo y Pedro.

Este último, Pedro Nicanor, ha destacado por seguir un camino muy diferente al de su padre. Ha querido triunfar en el cine y ha trabajado duro desde muy joven para lograrlo. Con solo 24 años, ya ha construido una prometedora carrera como director y guionista.

Así es el hijo de cineasta de Perico Delgado, comentarista de RTVE

En 2020, fundó su propia productora: La Huelga de las Sardinas. Con ella ha rodado tres cortos: Una tarántula en la arena (2021), Almas bajo tierra (2022) y Se acabó el verano (2023).

También ha dirigido dos largometrajes: Sueños y Pan (2022) y El robo de la mano negra (2023). Además, ha sido montador y realizador de reportajes sobre La Vuelta a España desde 2018. En 2024, ha estrenado su trabajo más ambicioso: Tourmalet, el camino del mal retorno, un documental sobre el mítico puerto ciclista.

Las palabras de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre su hijo

Pedro explicó por qué ha elegido un nombre artístico distinto: "Me llamo igual que mi padre. En los créditos iba a aparecer todo como Pedro Delgado, así que me diferencié", contaba a RTVE. "Nicanor era el nombre de mi abuelo materno, me gusta, es un homenaje".

Por su parte, Perico ha hablado de sus hijos con orgullo. "Tengo unos hijos muy artistas", decía en una entrevista para La Razón.

"Pedro es muy cineasta, Pablo es creativo, y Álvaro hace deporte. Como padre, estoy feliz" y añadía: "Estoy ahí para lo que necesiten, lo que ellos quieran, mi mayor deseo es que vivan felices". Con este emotivo comentario, Perico Delgado ha demostrado que está muy unido a su hijo Pedro, además de al resto de su familia.