Elisenda Carod se abre en canal para hablar de su hijo: 'Nadie...'

Septiembre arranca fuerte en la antena pública y una de sus voces más reconocibles cambia de pantalla y de ritmo personal. Elisenda Carod, periodista catalana con huella en TV3 y Catalunya Ràdio, reaparece tras meses intensos y con un proyecto nuevo

No es solo una vuelta profesional, también es una nueva manera de estar en el mundo para quien, además de comunicadora, es madre reciente. Guillem, su hijo llegó el 7 de abril de 2025 y con él empezó una etapa luminosa, exigente y profundamente transformadora.

El alumbramiento no fue un camino de rosas y Carod lo contó sin filtros en un vídeo difundido por SX3. Hubo cesárea de urgencia, unos minutos eternos y ese golpe emocional que te coloca de golpe en la realidad de la maternidad no idealizada.

| TV3

Del parto complicado a un septiembre con guardería: lo que ha pasado de verdad

Cinco meses después, la periodista afronta el primer gran hito de cualquier familia primeriza. La adaptación a la guardería y la conciliación que no siempre concilia. En el clip de Catalunya Ràdio, admite que lo lleva peor que el bebé porque es la primera separación prolongada desde el nacimiento.

Elisenda afirma lo siguiente: "¿Cómo lo llevo? Peor que él... Peor que él porque es la primera vez que nos separamos tantas horas y te piensas que a nadie más lo cuidará como tú". "Lo pasaremos fatal. Yo más que él".

El vídeo, breve pero punzante, la muestra con el gesto roto y una honestidad que conecta con cualquiera que haya pasado por ese umbral. La frase duele porque es cierta: cuando empiezas, crees que nadie cuidará a tu hijo como tú, aunque racionalmente sepas que estará bien.

El vídeo de Catalunya Ràdio que dispara la empatía y la respuesta de sus compañeros y oyentes

Marta Montaner, Roger Escapa y Agnès Marquès también compartieron sus sensaciones, dibujando un mosaico de emociones entre ilusión, culpa y rutina.

Comentarios de apoyo, experiencias similares y un consenso claro sobre lo que supone dejar a un bebé de apenas cuatro meses y pico. El enfoque no exhibe intimidad gratuita, sino que reivindica la verdad cotidiana de miles de familias que lidian con horarios y cuidados.

Una maternidad contada sin edulcorantes: del susto inicial al “sobrevive” como mantra

Antes de la guardería, Carod ya había narrado el susto del parto y la montaña rusa de los primeros días, incluidos los minutos sin que el pequeño desplegara los pulmones. Aquella confesión, difundida por SX3, convirtió el “sobrevive” en lema práctico para noches de lactancia y sueño fragmentado.

| ACN

Lejos del tópico, la comunicadora habló de colecho por pura supervivencia y de esa medición semanal que confirma que todo va bien. El relato desmonta idealizaciones, legitima el cansancio y visibiliza la carga invisible que no cabe en una foto con filtro perfecto.

Nueva etapa en antena: “La solució” y un mediodía pensado para el oyente

En paralelo, Carod cambia de franja y pilotará “La solució”, un programa de mediodía que mezcla consultas de oyentes y especialistas de confianza para resolver dudas reales. La apuesta ocupa la histórica franja de 13 a 14 horas, con humor, servicio público y ritmo ágil para el directo.

Ha sido voz clave en “La tarda” y colaboradora en “Està passant”, además de guionista y agitadora de ideas en la esfera pública catalana. Su perfil ayuda a entender por qué el regreso tiene tanto foco, más allá de la vertiente personal.

Contexto y efecto espejo: por qué su testimonio resuena más allá del corazón

Que una figura mediática verbalice la fragilidad del primer día de guardería sitúa la conciliación en el centro de la conversación cultural. La televisión y la radio cuentan historias cada día, pero pocas veces observamos con tanta nitidez el coste emocional que acompaña a los horarios reales.

La maternidad de Carod no es un “reality”, es una crónica íntima que ensambla trabajo, vínculos y cuidados sin edulcorante.