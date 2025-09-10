Confirmado el secreto a voces de Alejandra de Hannover, hija de la princesa Carolina

Alejandra de Hannover, la hija menor de la princesa Carolina de Mónaco, ha vuelto a acaparar titulares esta semana. La sobrina del príncipe Alberto guarda todavía aspectos desconocidos que despiertan gran curiosidad. Ahora, uno de esos rumores que circulaban desde hace tiempo parece haberse confirmado, y no tiene nada que ver con fiestas, moda ni apariciones oficiales.

Su vida siempre se ha debatido entre el glamour de la realeza monegasca y la discreción que caracteriza a la familia Hannover. Sin embargo, sus publicaciones en Instagram, donde ya reúne casi 19.000 seguidores, están dejando al descubierto un interés inesperado. ¿Qué es aquello que realmente apasiona a la hija menor de Carolina de Mónaco y que pocos habían llegado a imaginar?

| Instagram, @alex.hanover

Se confirma la gran pasión de Alejandra de Hannover

Desde pequeña, Alejandra ha crecido rodeada de cultura. No es extraño si recordamos que su hermana Charlotte Casiraghi se ha consolidado como un referente intelectual en el Principado, llegando a organizar ciclos de filosofía en el Foro de Mónaco. La influencia de Charlotte ha marcado a Alejandra, que con los años ha ido construyendo su propio espacio de inquietudes.

En los últimos tiempos, sus publicaciones han cambiado de tono. Si bien antes abundaban fotografías de moda o viajes, ahora abundan imágenes de libros, frases subrayadas y citas literarias. Este giro ha despertado comentarios entre sus seguidores, quienes perciben que la joven está abriendo una nueva etapa personal.

Ahora, el secreto a voces que rodeaba a Alejandra de Hannover ya ha sido confirmación. La hija de la princesa Carolina es una apasionada de la literatura y ha comenzado estudios relacionados con esa materia. Desde hace meses comparte lecturas y reflexiones con sus seguidores.

El lugar elegido para esta nueva faceta tampoco deja indiferente. Alejandra ha revelado que asiste con frecuencia a Off-Campus. Se trata de una exclusiva cafetería y librería situada en el Boulevard Voltaire, en pleno barrio parisino de Le Marais.

Alejandra se ha integrado con naturalidad en este entorno. A menudo se la ha visto leyendo durante horas en sus mesas, con cuadernos donde subraya y anota frases que le inspiran. Esa costumbre, que confesó que le gusta subrayar palabras o frases que le llaman la atención por su belleza literaria.

Alejandra de Hannover se forma en filosofía política

Alejandra de Hannover ha mostrado especial interés por autoras femeninas. Entre sus favoritas se encuentra Eve Babitz, figura mítica de la cultura californiana, cuya obra mezcla música, arte y narrativa con un estilo irreverente. También ha mencionado su fascinación por Joan Didion, una de las grandes cronistas de Estados Unidos, de quien ha leído títulos como Miami (1987).

Esta selección revela mucho sobre su carácter. Alejandra no se limita a lecturas convencionales o académicas, sino que busca autoras que transformaron con su mirada la forma de contar la realidad. Una elección que encaja con su interés en cursos sobre cine, filosofía o incluso ecología, que forman parte de la programación habitual de Off-Campus.

Allí se imparten cursos de literatura, filosofía y cine, con precios que rondan los 30 euros por sesión. Según detalla la propia web, la idea nació para ofrecer "temas que ayuden a comprender el mundo, algo aún más esencial hoy en día. En un contexto donde todo evoluciona rápidamente y muchos temas suelen estar polarizados".

Entre los cursos que ha realizado Alejandra destaca uno de filosofía titulado Introducción al pensamiento político de Frantz Fanon. Se trata de un autor clave en los movimientos revolucionarios de los años sesenta y setenta. Esta elección demuestra que busca profundizar en cuestiones intelectuales de gran calado, muy alejadas de la imagen superficial con la que muchos la relacionaban.

Alejandra de Hannover, hija de la princesa Carolina, ha confirmado lo que era un secreto a voces: su gran pasión por la literatura. Sus estudios en París reflejan un interés profundo que la conecta con la tradición cultural de su familia y a la vez refuerza su independencia. ¿Será este el inicio de un camino más sólido en el mundo de las letras?