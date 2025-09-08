La causa de la muerte de Dnoé Lamiss, la hermana periodista de Carolina Sobre

El mundo de la televisión y la música en España despide a una figura que dejó huella en diferentes ámbitos. Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, falleció a los 53 años después de una dura batalla en el hospital que mantuvo en vilo tanto a sus familiares como a sus seguidores. Su partida ha provocado un gran impacto en quienes la conocieron, no solo por su vínculo con la colaboradora televisiva, sino también por su propio recorrido profesional.

Durante más de un mes, la artista y comunicadora permaneció ingresada en estado crítico. Su situación generó preocupación pública cuando Carolina, en pleno directo, abandonó de forma repentina la grabación de su nuevo programa para acudir al hospital. En aquel momento, se creyó que su hermana iba a ser operada de urgencia con un riesgo altísimo de fallecimiento, lo que evidenciaba la gravedad del cuadro médico que atravesaba.

Finalmente, los médicos confirmaron que la causa del deterioro de Lamiss fue una neumonía complicada por una dolencia cardíaca previa, concretamente un problema en la válvula mitral. Esta condición debilitó su organismo hasta dejarla más de 40 días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, el desenlace fue inevitable el 7 de septiembre de 2025.

El fallecimiento fue comunicado por Carolina Sobe a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. En él, expresó su dolor con unas palabras cargadas de sentimiento:

“Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero, hermana. 24/03/1972-07/09/2025”.

La noticia rápidamente se difundió en los medios, que recordaron la trayectoria y el legado de Dnoé.

Carolina Sobe y su hermana periodista

Más allá de su parentesco con la popular colaboradora televisiva, Dnoé Lamiss se forjó un camino propio. Fue periodista y reportera en el programa Estas no son las noticias, emitido por Cuatro, donde compartió plató con profesionales como Tania Llasera y David Broncano. Además, desarrolló una faceta artística como rapera y compositora, convirtiéndose en una de las primeras voces afrodescendientes en ganar visibilidad en los medios de comunicación españoles.

Su inesperada muerte abre un vacío tanto en su familia como en quienes la acompañaron en su trayectoria profesional. Para Carolina Sobe, la pérdida supone un golpe devastador, ya que ambas mantenían una relación muy cercana. En los últimos días, había compartido con su círculo íntimo la esperanza de una recuperación, esperanza que finalmente se desvaneció.

Hoy, el nombre de Dnoé Lamiss resuena con fuerza como ejemplo de talento y lucha. Su historia recuerda la fragilidad de la vida, incluso en figuras acostumbradas a la exposición pública. Y, sobre todo, deja la imagen de una mujer que se enfrentó con valentía a una enfermedad que terminó por arrebatarle la vida, pero no el cariño de quienes la admiraban.