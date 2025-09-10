Ni Alexia Putellas ni Aitana Bonmatí: La jugadora del Barça que ha sorprendido

El FC Barcelona femenino ha comenzado la temporada bajo un clima de incertidumbre marcado por las numerosas bajas acumuladas. La marcha de jugadoras clave y un mercado con apenas un refuerzo encendieron señales de alarma en el entorno culé. Sin embargo, los primeros partidos de liga han mostrado un equipo enérgico, dominante y con capacidad para reinventarse en medio de las dificultades.

La portuguesa Kika Nazareth llegó al segundo curso en el Barça con la presión de mejorar su irregular estreno. El final del pasado curso estuvo condicionado por una lesión de tobillo, lo que generaba interrogantes sobre su capacidad para responder en un equipo exigente. Sin embargo, durante el verano declaró que esta iba a ser su temporada, y en apenas dos jornadas ha empezado a confirmar sus palabras. Consciente de la oportunidad, ha mostrado ambición, determinación y una notable capacidad de adaptación.

De suplente a titular: respuesta inmediata en un once plagado de estrellas

En el estreno liguero contra el Alhama, Pere Romeu la situó en el banquillo, pero aun así dejó huella en apenas 22 minutos con una asistencia precisa a Clàudia Pina. En la segunda jornada, ante el Athletic Club, recibió la confianza del míster para ocupar el lugar de Alexia Putellas en el centro del campo junto a Patri Guijarro y Aitana. Lejos de acusar la presión, firmó una actuación convincente con dos asistencias y una influencia constante en el juego.

| FCB

Datos que confirman el salto de calidad en su rendimiento inmediato

Las estadísticas registradas en Bilbao reflejaron la trascendencia de su participación. En 57 minutos acumuló 58 toques, 88 % de acierto en el pase, cuatro pases clave y seis duelos ganados sobre doce. Además, fabricó tres ocasiones claras y dos de ellas terminaron en gol, ambas culminadas por Pajor tras combinaciones rápidas que desarmaron a la defensa rojiblanca. La capacidad de generar ventajas con movilidad y precisión la posiciona como una pieza valiosa en el engranaje blaugrana.

Más allá de sus números, Nazareth está conquistando a la afición por su carácter cercano y su integración cultural. Aunque relativamente recién llegada desde Portugal, ha demostrado voluntad de conectar con Catalunya, atreviéndose incluso a responder en catalán en entrevistas. Este detalle la está convirtiendo en una de las jugadoras más queridas del vestuario, y su energía en el campo multiplica ese efecto de identificación en la grada.

| FCB

Horizonte inmediato en una temporada marcada por la exigencia europea

El Barça afronta semanas de alta exigencia con compromisos en liga y Champions que pondrán a prueba la solidez del equipo. El técnico confía en recuperar lesionadas, pero mientras tanto futbolistas como Kika Nazareth están asumiendo un rol protagonista. Si mantiene esta progresión, puede convertirse en una alternativa real a las estrellas, ofreciendo profundidad y frescura en un centro del campo que necesita soluciones. El reto ahora pasa por sostener su impacto en partidos de máxima exigencia continental.