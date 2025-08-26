Un mítico portero del Oviedo estalla contra Vinícius: 'Tiene...'

Vinicius volvió a ser protagonista en un partido del Real Madrid, aunque apenas disputó media hora en Oviedo. La visita al Carlos Tartiere, que regresaba a la élite tras veinticuatro años, terminó con victoria clara de los blancos, pero también con polémica alrededor del extremo brasileño.

Una suplencia inesperada y un impacto inmediato en el campo

Xabi Alonso sorprendió dejando en el banquillo a Vinicius, que entró en el minuto 63 con 0-1 en el marcador. Su presencia cambió el ritmo ofensivo del Real Madrid, ya que asistió a Mbappé en el segundo tanto y cerró el partido con el tercero en el descuento. Su contribución fue decisiva para asegurar el triunfo, aunque la atención terminó centrada en sus gestos y reacciones.

Durante esa media hora, el brasileño acumuló varios episodios controvertidos. Simuló un penalti que le costó una amarilla, celebró de forma tensa el segundo gol y se encaró con la grada, que le dedicó un sonoro “tonto, tonto”. Incluso realizó el gesto de “a Segunda” hacia los aficionados carbayones, que abarrotaron el estadio para vivir el regreso del Oviedo a Primera.

Esteban Suárez señala un problema de comportamiento

Las acciones de Vinicius no pasaron desapercibidas y fueron analizadas en distintos programas deportivos tras el encuentro. El exguardameta del Real Oviedo, Esteban Suárez, mostró una opinión tajante en el programa Radioestadio Noche. Para él, lo vivido en el Tartiere no tenía justificación posible.

“Vinicius tiene un problema social. Juega por primera vez en el Tartiere y consigue que le piten 30.000 personas. No ha jugado nunca aquí y le dice a la gente que ‘a Segunda’”, afirmó con rotundidad el exportero. Sus palabras reflejan el malestar que generó la actitud del brasileño en una jornada que debía ser histórica para el conjunto asturiano. El regreso a Primera División, después de más de dos décadas, quedó empañado por un enfrentamiento que nadie esperaba.

Entre el talento y la polémica constante

El caso de Vinicius sigue dividiendo al fútbol español. Su capacidad para marcar diferencias en el campo es incuestionable, pero su carácter lo convierte en foco habitual de polémicas. En Oviedo, pasó de ser suplente inesperado a héroe goleador y al mismo tiempo villano para la afición rival.

Xabi Alonso tendrá que gestionar esta dualidad en el vestuario. El brasileño aporta desequilibrio y gol, pero también genera situaciones que alteran la calma en los partidos. Su frase final tras el encuentro, publicada en redes sociales, resume perfectamente su postura: “Yo soy así”. Con dos victorias en las dos primeras jornadas, el Madrid de Xabi Alonso arranca con solidez en LaLiga. Mbappé lidera en lo deportivo con goles, mientras que el debate sobre Vinicius ocupa titulares fuera del césped.

En Oviedo, el resultado fue contundente y reforzó al equipo blanco, pero la polémica con el atacante brasileño vuelve a demostrar que su figura trasciende lo meramente futbolístico. Ni siquiera en un escenario nuevo como el Carlos Tartiere, lleno de ilusión por el regreso del equipo, logró escapar de la controversia.