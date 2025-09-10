Hansi Flick no le quita ojo a un jugador, plan de futuro: Ilusiona al Barça

El Barça ha convertido su cantera en un motor inagotable de talento. Año tras año, La Masia produce jugadores que acaban reforzando el primer equipo como si fueran auténticos fichajes estratégicos. El modelo de formación continúa proyectando grandes promesas, y en estos días un nombre ha emergido con fuerza en un torneo internacional que mide a los mejores juveniles del planeta.

El Juvenil B del Barça participa en el Mundial de Clubes juvenil y ya ha hecho historia clasificándose para la final del miércoles en Córdoba. El equipo dirigido por Cesc Bosch superó al Corinthians en cuartos y al Palmeiras en semifinales, ambas veces tras empatar 2-2 y resolver en la tanda de penaltis por 4-2. En la penúltima ronda apareció con luz propia Iu Martínez, que firmó un doblete decisivo en la primera parte para encarrilar el duelo.

Iu Martínez pertenece a la generación de 2009, una de las más prometedoras de la cantera, y esta temporada ha dado el salto desde el Cadete A al Juvenil B. Nacido en Súria, llegó a La Masia tras formarse en el Súria FC y en el Gimnàstic Manresa. Extremo vertical, con buen golpeo y capacidad de ruptura, ha sido uno de los nombres más seguidos por los técnicos durante este torneo. Frente a Palmeiras marcó primero con un desmarque al espacio y luego cazando un rechace con sangre fría dentro del área.

| Sport

Sus registros previos no apuntaban a ser protagonista, ya que hasta entonces no había marcado en el campeonato. Sin embargo, la semifinal lo consagró como héroe inesperado y atrajo la atención de Hansi Flick, que observa el torneo con interés. El entrenador alemán no le quita ojo a un chaval que considera futurible para el primer equipo. Aunque todo a su debido tiempo.

El Barça busca su primer título y evalúa su futuro inmediato

La final del miércoles ante Racing de Avellaneda, que eliminó al Real Madrid, será una oportunidad histórica para el club. Nunca ha ganado este torneo, aunque ya ha sido tres veces subcampeón. Lograrlo supondría un éxito colectivo y un escaparate individual para jugadores como Pol Mancheño, máximo goleador, o Gerard Sala, decisivo en las tandas. Sin embargo, la irrupción de Iu Martínez ha cambiado la narrativa, situándolo como la gran novedad.

| FCB

Flick sigue muy de cerca la evolución de los jóvenes porque el Barça debe anticipar relevos naturales. La política económica obliga a reducir fichajes millonarios y confiar en la cantera como solución competitiva. La generación de 2009 apunta a ser referencia en pocos años, y dentro de ese grupo, Iu Martínez ha demostrado capacidad para aparecer en momentos de máxima exigencia.

El reto inmediato es conquistar un título inédito y consolidar sensaciones. El reto a medio plazo será seguir creciendo en La Masia y demostrar que puede escalar hacia categorías superiores. Para el primer equipo, tener un extremo de 16 años que ya rinde en contextos internacionales es un motivo de ilusión que refuerza la apuesta formativa.